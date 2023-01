Aus Rivalen werden Freunde: Warum die JSG Eintracht/Mauritz Erfolg hat

Die Idee ist nicht neu, aber gut. Und wenn es dann mit der Ausführung auch noch klappt, dann kann man nicht meckern. Ganz im Gegenteil. Dann muss man den Leuten auf die Schulter klopfen, die vor gut drei Jahren die Köpfe zusammensteckten und etwas sehr Positives für ihre beiden Fußballvereine zustande brachten.

Achim Fränzer (Eintracht Münster) und Dario Wehrning (SV Mauritz) machten sich so ihre Gedanken über ihre Jugendfußballer, die in den Altersklassen C-, B- und A-Junioren personelle Probleme hatten. Zum Training langte es, zum Meisterschaftsbetrieb nicht. Bei beiden Clubs. Natürlich war eine Fusion naheliegend, aber ausgerechnet zwischen diesen beiden rivalisierenden Vereinen aus dem Mauritz-Viertel?

Nur in einem Bereich gibt's noch Konkurrenzkampf

Die beiden Koordinatoren der zwei Clubs hatten ganz schnell Eintracht-Sportvorstand Josh Beuse auf ihrer Seite, der alsbald „grünes Licht“ gab. Und weil auch der SV Mauritz dieser neuen Liaison insgesamt positiv gegenüber eingestellt waren, wurde das Unternehmen gestartet. „Und es läuft super.“ Chris Preuß muss es wissen, ist er doch die drei Jahre als Trainer dabei. „Es ist ein Geben und Nehmen. Mal verstärken die Eintrachtler die Mauritzer, mal ist es umgekehrt.“

Das Resultat kann sich sehen lassen. Drei Mannschaften in den drei Altersklassen, die sportlich mitmischen, sich privat gut verstehen und als Spielgemeinschaft harmonieren. Preuß, ein Mauritzer, macht allerdings keinen Hehl daraus, dass die große die Liebe zwischen Eintracht und dem SV bei den Seniorenkickern in der Kreisliga A erst noch entwickelt werden muss. „Dort befindet man sich schon noch im Konkurrenzkampf.“

Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster: Team des Tages Am ersten Turniertag schafften Keeper Philipp Oluts (Borussia Münster), Timo Blaszcyk (UFC Münster), Niklas Thewes (GW Amelsbüren), Georg Schrader (Ex-Stadtis-Flemmer) und Adenis Krasniqi (BSV Roxel) den Sprung ins Team des Tages. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Torwart Tayyip Demir (1. FC Mecklenbeck), Christoph Lange (SC Münster 08), Linus Vette (VfL Wolbeck), Patrick Goecke (SC Nienberge) und Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus) überzeugten am zweiten Vorrundentag. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Mit Keeper Romain Böcker und Knipser Luca de Angelis stellt der TuS Hiltrup am ersten Zwischenrundentag gleich ein Duo für das Team des Tages. Außerdem dabei: Marius Klönne (GW Amelsbüren), Max Leser (Wacker Mecklenbeck) und Tom Sikorski (Preußen Münster II). Foto: Grafik WN und Imago/Zink Am zweiten Zwischenrundentag sicherten sich Flying Goalie Justus Seifert (SV Mauritz), Leon Niehues (Westfalia Kinderhaus), Tim Egbers (1. FC Gievenbeck), Engin Demirdag (1. FC Mecklenbeck) und Rui Guimaraes (SC Münster 08) einen Platz im Team des Tages. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Am Finaltag sicherten sich der Keeper des Turniers, Romain Böcker (TuS Hiltrup), der Spieler und beste Torschütze des Turniers, Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus), Can Pohl (Preußen Münster II), Engin Demirdag (1. FC Mecklenbeck) und Rui Guimaraes (SC Münster 08) ihren Platz im Team des Turniers. Foto:

Chris Preuß erlebt dieses Jahr seine sechste Stadtmeisterschaft als Trainer, seine B-Junioren hingegen feiern ihr Debüt. „Auch wenn wir hier den jüngeren B-Jugend-Jahrgang ins Rennen schicken, so möchten wir doch die Endrunde erreichen“, ging man durchaus selbstbewusst die Aufgabe an. Zum Auftakt in ihrer Vorrundengruppe D hatten sie den Westfalenligisten aus Gievenbeck am Rande einer Niederlage, ehe dann doch noch 3:4 verloren wurde. Aber danach lief es rund mit Siegen über Nienberge, Roxel und den ESV. Hinter Gruppensieger Gievenbeck und vor Roxel durfte die junge JSG den Einzug in die Endrunde feiern. Wie sagte doch Chris Preuß? „Es läuft super.“