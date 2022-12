McDannys Traum bleibt: Marathon knüpft nicht an alte Zeiten an

Während sich der SC Münster 08 und der SC Nienberge entspannt für die Zwischenrunde in Wallung brachten, musste GW Marathon Münster mit vielen Gegentoren die Koffer packen. Doch Spielertrainer McDanny Antony Francis hat noch einen Traum.

2014 und 2015 kickte GW Marathon Münster als großer Außenseiter in der Endrunde mit. Davon war der Club, inzwischen C-Ligist, diesmal weit entfernt. Bei jeder (hohen) Niederlage ein Törchen, hier und da Szenenapplaus – mehr war nicht drin. Wenn das Publikum klatschte, war zumeist Spielertrainer McDanny Antony Francis gemeint. Vor sieben und acht Jahren war der inzwischen 36-Jährige schon der Top-Spieler, seitdem hat er nicht mehr den Verein gewechselt.

„Der Sportplatz ist bei mir um die Ecke. Ein paar Freuden wie Ali Hodroj sind nach wie vor dabei, dazu kommen viele Studenten“, sagt der Coach. Enttäuscht über das klare Aus war er zweifellos. „Bei mir sind es gemischte Gefühle. Es war schön, so viele Leute wiederzusehen. Ich würde aber gern was reißen, doch dazu reicht es nicht. Zu viele Absagen, zu wenig Trainingsbeteiligung.“ Genossen hat Antony Francis die Partien dennoch. „Es war schön, so viele Leute wiederzusehen.“

Nullacht ist „vor allem jung“ – und wird Erster

Dafür kam der SC Nienberge weiter, der wie so oft pragmatisch und erfolgreich agierte und erst im letzten Spiel beim 1:6 gegen den SC Münster 08 den Gruppensieg aus der Hand gab.

Der Kanalclub hinterließ einen super Eindruck. Der Finalist des SCN-Münsterland-Cups hat seit jeher eine starke Hallenkombo. „Diesmal sind wir vor allem jung, aber wir wollen auf jeden Fall in die Endrunde“, sagte Marius von Felde, der als Feldspieler die Rolle des Flying Goalie übernahm. „Torwart ist eigentlich gar nicht meine Position, aber ich habe es bei den Stadtis vor drei Jahren schon mal gespielt.“

Marathon hingegen strich die Segel. „Irgendwann schaffen wir es noch mal zum Finaltag“, lachte Antony Francis. „Erst danach kann ich aufhören.“