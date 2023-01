So motivierte Luca Steinfeldt seine Preußen vor der Titelverteidigung

Münster

Und am Ende jubelt immer Preußen Münster II: Der vierte Stadtmeister-Titel in Reihe sorgte bei den Adlerträgern für Partystimmung. Die Vorbereitung aufs Turnier fing schon im Sommer an – auch Buhrufe konnten die Preußen nicht stoppen.

Von Jonas Austermann, Kevin Michaelis und Thomas Austermann