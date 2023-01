Ein selbstbewusstes Duo will Titelverteidiger Preußen stoppen

2023 ist keine zwei Tage alt, schon hat es das nächste Fußball-Highlight zu bieten. Nachdem vor dem Jahreswechsel bereits die Senioren um den Titel des Stadtmeisters kickten, spielen vom 2. bis zum 4. Januar nun 20 B-Junioren-Mannschaften in der Halle Berg Fidel um die Stadtis-Krone. Wie bei den Herren und den A-Junioren ist auch hier Preußen Münster Titelverteidiger – der 1. FC Gievenbeck und der SC Münster 08 wollen allerdings auch diesmal ein gewichtiges Wörtchen um den begehrten Pokal mitreden.

Torsten Maas, der die U 17 des FCG coacht, gibt sich vor dem Turnierstart gewohnt zuversichtlich: „Die Ambitionen sind da. Natürlich wollen wir auch ins Finale kommen und die Preußen ärgern.“ Diese sehe er selbstverständlich in der absoluten Favoritenrolle, sagt aber auch: „Wir haben ebenfalls eine gute Hallenmannschaft und genügend Vertrauen in uns selbst. Schließlich sind wir nicht umsonst das zweithöchste Team bei den B-Junioren in Münster.“ Wichtig sei, dass der Westfalenligist bei aller Vorfreude seriös an die Spiele herangehe und nicht überdrehe.

Nullacht-Coach Möllers: „Das ist hilfreich“

Ebenfalls mit berechtigten Hoffnungen auf einen Triumph gehen die Nullachter in das Rennen. Trainer des Landesligisten ist Linus Möllers. 2018 lief er als A-Junior noch selbst auf und wurde mit dem Kanalclub am Ende nicht nur Stadtmeister, sondern erhielt auch die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers. Genau das könnten ihm seine Jungs nun gleichtun. „Klar ist es hilfreich, wenn du vor nicht allzu langer Zeit selber noch gespielt hast“, so Möllers. Wie auch Gievenbeck wolle er mit seinem Team ebenfalls bis zum Ende der Stadtis aktiv mitwirken und meint deshalb: „An einem guten Tag können wir jeden schlagen.“

Linus Möllers (rechts) bei den Hallen-Stadtmeisterschaften der A-Junioren im Jahr 2017, heute trainiert er die U17 des SC Münster 08 und gehört zum Favoritenkreis. Foto: Peter Leßmann

Das würde je nach Turnierverlauf also auch bedeuten, den Junioren-Bundesligisten hinter sich zu lassen oder spätestens im Finale zu besiegen. Münsters U-17-Coach Moritz Glasbrenner will das jedoch zu verhindern wissen: „Definitiv spielen auch andere sehr gute Teams mit. Bei uns muss dann alles passen und wir müssen dem Druck standhalten.“ Auf die möglichen Duelle mit dem FCG oder Nullacht freue er sich aber schon. „Es kommt vor allem darauf an, dass unsere Spieler die gefragte Qualität an den Tag legen.“ Fußball in der Halle sei noch einmal ein ganz anderer als draußen.

Überraschen Borussia oder Hiltrup?

Dass am Abend des 4. Januar eine andere Mannschaft als Preußen, Gievenbeck oder Nullacht den Pott in die Höhe streckt, scheint eher unwahrscheinlich. Denn seit 2005 machten die drei Teams bei den B-Junioren den Titel immer unter sich aus.

Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster: Team des Tages Am ersten Turniertag schafften Keeper Philipp Oluts (Borussia Münster), Timo Blaszcyk (UFC Münster), Niklas Thewes (GW Amelsbüren), Georg Schrader (Ex-Stadtis-Flemmer) und Adenis Krasniqi (BSV Roxel) den Sprung ins Team des Tages. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Torwart Tayyip Demir (1. FC Mecklenbeck), Christoph Lange (SC Münster 08), Linus Vette (VfL Wolbeck), Patrick Goecke (SC Nienberge) und Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus) überzeugten am zweiten Vorrundentag. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Mit Keeper Romain Böcker und Knipser Luca de Angelis stellt der TuS Hiltrup am ersten Zwischenrundentag gleich ein Duo für das Team des Tages. Außerdem dabei: Marius Klönne (GW Amelsbüren), Max Leser (Wacker Mecklenbeck) und Tom Sikorski (Preußen Münster II). Foto: Grafik WN und Imago/Zink Am zweiten Zwischenrundentag sicherten sich Flying Goalie Justus Seifert (SV Mauritz), Leon Niehues (Westfalia Kinderhaus), Tim Egbers (1. FC Gievenbeck), Engin Demirdag (1. FC Mecklenbeck) und Rui Guimaraes (SC Münster 08) einen Platz im Team des Tages. Foto: Grafik WN und Imago/Zink Am Finaltag sicherten sich der Keeper des Turniers, Romain Böcker (TuS Hiltrup), der Spieler und beste Torschütze des Turniers, Luis Haverland (Westfalia Kinderhaus), Can Pohl (Preußen Münster II), Engin Demirdag (1. FC Mecklenbeck) und Rui Guimaraes (SC Münster 08) ihren Platz im Team des Turniers. Foto:

Nur ein Jahr zuvor schaffte es ausnahmsweise mal Westfalia Kinderhaus. Als Leistungsligist bleibt dem Verein in diesem Jahr aber lediglich die Außenseiterrolle. Die Bezirksligisten Borussia Münster (Platz fünf in der aktuellen Tabelle) und der TuS Hiltrup (Rang neun) dürften wohl schon eher mit einem Auge darauf schielen, einem der drei Top-Favoriten ein Beinchen zu stellen.