Ex-Stadtis-Flemmer: Böhmer rätselt und bekommt noch einen Mitstreiter

Der letzte freie Platz bei den Ex-Stadtis-Flemmern geht an Semih Daglar. Der Stürmer von Westfalenligist GW Nottuln, der früher für die U 23 von Preußen Münster sowie in der Jugend auch für Westfalia Kinderhaus kickte, schließt sich der Auswahl an, die erstmals dank einer Wildcard bei der Stadtmeisterschaft ab dem 2. Weihnachtstag mitmischen darf. Die gemeinsame Suche der Mix-Elf in der Whatsapp-Gruppe war erfolgeich.

Roland Jungfermann, der das Team trainiert, sagt: „Wir freuen uns, dass das geklappt hat. „Generell hätten wir natürlich nur Fußballer aus dem obersten Regal nehmen können, das wollten wir aber nicht.“ Zum Teil seien aber auch Absagen eingetrudelt. Entweder hätten die jeweiligen Vereine nicht „mitgespielt“ – oder die Akteure mussten aufgrund von Verletzungen passen.

Kommt vereinzelte Kritik am Team auf?

Jungfermann erklärt: „Wir wollen Spaß haben und begeistern.“ Es gehe darum, ein vernünftiges Turnier zu spielen und bei den Zuschauern wie auch den Vereinen gut anzukommen. In der Vorrunde warten Concordia Albachten, der TuS Saxonia Münster und die Futsaler des UFC. „Das wird schon eine harte Nuss“, sagt Frederic Böhmer, der zu den bekanntesten Akteuren gehört. Nicht nur weil er als Kellner schon vielen Kickern ein Getränk in der Altstadt servierte, sondern auch weil er lange für den TuS Hiltrup und den SC Münster 08 sowie später für Preußen Münster II spielte.

Er setzt wie Jungfermann auch auf den Fairplay-Gedanken. „Wir haben uns keine Ziele gesetzt, dabeizusein reicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vereinzelt Kritik aufkommt. Wenn wir nicht zu ehrgeizig auftreten, denke ich nicht, dass wir ausgebuht werden“, sagt er. „Wir haben ja nicht nur die hochklassigsten Leute ins Team geholt.“

Böhmer gibt offen zu: „Begnadet waren andere“

Der 30-Jährige geht im Sommer zu Ems Westbevern in die Kreisliga A, seit fünf Jahren wohnt er schon im Ort. „Ich war, nachdem Nullacht sich 2019 aus der Landesliga zurückgezogen hat, kurz davor aufzuhören. Bis mich Bodo Gadomski anrief und nach Emsdetten lockte.“ Die Stadtis waren seitdem kein Thema mehr für ihn. Aber als Jungfermann anklopfte, war der Verteidiger gleich Feuer und Flamme. „Bei so einer Anfrage sagt man nicht nein. Ich kenne zwar nicht die Kriterien und weiß nicht genau, was mich qualifiziert“, lacht er. „Ich habe immer gern in der Halle gespielt, begnadet waren andere.“

Lange ist es her: Semih Daglar (rechts) nahm als B-Jugendlicher 2009 für Preußen Münster an den Hallen-Stadtmeisterschaften teil. Foto: Peter Leßmann

Aber immerhin gewann er mit Hiltrup 2013 und erreichte mit dem SCP 2016 das Endspiel. Auch Christoph Blesz, der jetzt für Union Lüdinghausen spielt, hielt den Pott schon mit dem TuS in den Händen. Allerdings schafften das bisher nur die wenigsten aus der frisch zusammengewürfelten Truppe. Wobei Daglar oder Niklas Melzer natürlich mit den SCP-Junioren triumphierten. „Viele waren beim Turnier aber auch seit Ewigkeiten nicht dabei“, sagt Böhmer, der selbst schon mit Christoph Hunnewinkel, Armen Tahiri und Blesz auf dem Feld stand. „Und gegen Jungs wie Patrick Fechtel habe ich schon unfassbar oft gespielt.“ Diesmal kicken beide Seite an Seite.