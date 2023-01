Münster 08 bleibt unbesiegt „und kann noch mehr“

Wenn sie gekonnt hätten, sie hätten sich vermutlich in den Allerwertesten gebissen. Aber sie kamen einfach nicht dran. Chancen über Chancen ließen die B-Junioren aus Kinderhaus in ihrem letzten Gruppenspiel liegen, dabei wäre mit einem Sieg über den VfL Wolbeck das Nahziel Endrunde erreicht worden. Daraus wurde jedoch nichts.

Nicht nur wegen der Abschlussschwäche der Westfalia, sondern auch wegen eines sehr couragierten Auftritts des VfL. Die Wolbecker lagen vor ihrer vierten Partie sehr aussichtsreich im Rennen mit Kurs Endrunde, und das wollten sie sich einfach nicht mehr nehmen lassen. Entsprechend engagiert gingen sie zur Sache, nutzten vorne ihre wenigen Chancen und verteidigten hinten alles weg, was ging. Durchatmen bei Trainer Thomas Stelljes nach getaner Arbeit und einer dann doch recht souveränen Qualifikation für die Finalrunde.

„An guten Tagen können wir jeden schlagen“

Die Kinderhauser mit Coach Nick Rensing mussten sich hingegen verabschieden und teilten dieses Schicksal mit dem TuS Saxonia, der nicht einen Punkt ergattern konnte. Neben Wolbeck durfte auch der TSV Handorf feiern, dem am Dienstagabend die Erfolge über Kinderhaus und Saxonia zum Weiterkommen reichten. Mehr war nicht nötig, mehr war aber wohl auch nicht drin.

„Von den Punkten her war das souverän, von der Leistung her war das noch ausbaufähig.“ So die nüchterne Bilanz von 08-Trainer Linus Möllers, dessen Mannschaft mit vier glatten Siegen bei 18:4-Toren durch diese Vorrunde rauschte. „Wir können noch mehr“, kam es dann fast wie eine Drohung an die Konkurrenz, wenngleich Möllers das so nicht verstanden haben wollte. „Unser Ziel war vor den Stadtis ein Platz im Halbfinale, daran hat sich nichts geändert. Die Preußen bleiben der große Favorit auf den Titel, aber an guten Tagen können wir jeden schlagen.“ Und auf einen solchen Tag hoffen Coach und Team beim großen Finale.

Seine zehn besten Hallenspieler hat Möllers im Vorfeld aus seinem 18er-Kader gefiltert, die sich nach einer tadellosen Vorrunde nun in die Rolle des Geheimfavoriten gespielt haben. Das heißt, so ganz geheim ist das nun auch nicht. Denn den Nullachtern ist immer schon der Ruf von guten Hallenfußballern vorausgeeilt, da möchten die aktuellen B-Junioren keine Ausnahme darstellen.