Handorf überrascht, scheitert aber wie alle Underdogs im Viertelfinale

Es hat ein paar Spiele gedauert, ehe die ersten Mannschaften bei der Endrunde der diesjährigen B-Junioren-Stadtmeisterschaft so richtig in Fahrt gekommen sind. Spätestens als der VfL Wolbeck in seiner ersten Partie der Gruppenphase einen 0:3-Rückstand gegen GW Marathon Münster zehn Sekunden vor der Schlusssirene durch Kapitän Karl Buchholz in einen 4:3-Sieg drehte, war die Stimmung auf den Rängen der Halle Berg Fidel angekommen.

Möglicherweise war die Zündschnur aber auch so lang, weil schon im Vorhinein klar war, dass dieses Mal nicht nur die ersten beiden Teams der jeweiligen Gruppen die nächste Runde erreichen, sondern auch die beiden besten Drittplatzierten ins Viertelfinale einziehen würden. Bei den vergangenen Stadtis wurden nach der Endrunde nämlich direkt die Halbfinals gespielt.

Mehr Teams in der K.o.-Runde

Und im Endeffekt hatte das für die teilnehmenden Mannschaften auch etwas Gutes: denn anders als sonst erreichten dadurch nicht nur vier, sondern gleich acht Junioren-Teams die K.o.-Runde. Zugleich blieb es in den Gruppenspielen bis zur allerletzten Partie auch noch höchst spannend. Am Ende buchten der VfL Wolbeck und Wacker Mecklenbeck die letzten Tickets für den weiteren Turnierverlauf. Für die JSG Eintracht/Mauritz, die in ihrer Gruppe auch Dritter wurde, reichte es aufgrund eines einzigen Pünktchens nicht für das Weiterkommen. Der VfL Wolbeck setzte sich in der eigenen Gruppe vor GW Marathon Münster durch und Wacker Mecklenbeck vor BW Aasee.

Der Finaltag der Hallen-Stadtmeisterschaften der B-Junioren in Bildern Im Halbfinale setzte sich Emre Can Kacar (li.) und der 1. FC GIevenbeck mit 1:0 gegen Farshid Rahimi und den SC Münster 08 durch. Foto: Wilfried Hiegemann Knapp an der Sensation vorbei: Borussia Münsters Doppeltorschütze Raphael Fulge (r.) feiert mit Moritz Kattentidt sein 2:2 - am Ende aber gab es eine 2:3-Niederlage gegen Preußen Münster. Foto: Wilfried Hiegemann Harter Zweikampf: Joel Ott (li, Borussia) und Jasper Lieb (Marathon Münster). Foto: Wilfried Hiegemann Ben Stelljes (li., Wolbeck) hat hier das Nachsehen gegen Moritz Kaltentidt (Borussia Münster). Foto: Wilfried Hiegemann Wachsame Augen auf der Tribüne: Stephan Henning, Stefan Grädler und Scotty Pieper (v.l.). Foto: Wilfried Hiegemann Schoss ein Torwart-Tor zum 1:4 gegen den SC Münster 08: Julius Klich von BW Aasee. Foto: Wilfried Hiegemann Petar Saric (li., Aasee) hat hier das Nachsehen gegen Fares Berrou (Münster 08). Die Kanal-Kicker gewannen am Ende mit 6:1. Foto: Wilfried Hiegemann Borussia Münsters Fauzan Tchadjobo (l.) versucht Wacker Mecklenbecks Danilo Müller (Wacker) den Ball abzunehmen. Das zweite Viertelfinale gewann die Borussia am MIttwoch mit 3:0. Foto: Wilfried Hiegemann Die Organisation übernahmen am Finaltag der B-Junioren Milan Martensson, Christian „Lüde“ Wielers und Thorsten Kaatz (v.r.). Foto: Wilfried Hiegemann Ordentlich Unterstützung bekamen die Gievenbecker B-Junioren auch von ihrem eigenen Nachwuchs, der es sich auf der Tribüne gemütlich gemacht hatte. Foto: Wilfried Hiegemann

Bezirksligist TuS Hiltrup wurde in Gruppe eins mit nur einem Punkt sogar Tabellenletzter. Co-Trainer Florian Joost sagte dementsprechend enttäuscht: „Die Erwartung war schon eine andere. Unser Ziel haben wir damit deutlich verfehlt, gerade wenn du es gegen einen Kreisligisten selbst in der Hand hattest.“ Gegen den Kreisligisten TSV Handorf verlor der TuS in der entscheidenden Begegnung mit 1:3.

Favoriten setzen sich durch

In den anschließenden Viertelfinals setzten sich die Favoriten allesamt durch. Zuerst kegelte Preußen den BSV Roxel raus, anschließend gewann Bezirksligist Borussia Münster gegen Wacker Mecklenbeck mit 3:0. Wacker-Coach Mark Schwarze zeigte sich trotz des Ausscheidens zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Mit den Spielern, die wir zur Verfügung hatten, haben wir das Maximum rausgeholt.“ Der TSV kam gegen Nullacht mächtig unter die Räder und verlor haushoch mit 0:8. Dennoch war Michael Weigel, Trainer der Handorfer B-Junioren, voll des Lobes: „Dass wir überhaupt ins Viertelfinale kommen, damit hätte ich nicht gerechnet.“ Mit dem 1. FC Gievenbeck gewann auch der letzte Favorit sein erstes K.o.-Spiel – mit 6:0 ziemlich deutlich gegen Wolbeck.