Hiltrup überrascht die Borussia, Spielgemeinschaften sehen kein Land

Immer weniger U-19-Teams gibt es in Münster, so waren auch bei den Stadtmeisterschaften zwei Jugend-Spielgemeinschaften dabei – beide scheiterten früh. Derweil setzten sich die großen Favoriten durch, Hiltrup überrascht gegen Borussia Münster.

Das Alter, in dem junge Kicker bei den A-Junioren spielen, ist eine besondere Zeit. Das Leben abseits des Fußballs wird immer spannender, die Reize des Jugend-Lebens lenken vom Vereinssport ab. Es ist die Schwelle zum Seniorenfußball, in diesem Alter trennt sich häufig die Spreu vom Weizen – und so ist es durchaus erklärbar, wieso es in Münster immer weniger U-19-Teams gibt.

Bei den Stadtmeisterschaften wurde das in diesem Jahr besonders deutlich. Nur 14 Mannschaften nahmen am Donnerstag teil, „so wenige, hatten wir noch nie“, hatte Orga-Chef Christian Wielers vom 1. FC Gievenbeck bereits im Vorfeld gesagt. Bezeichnend, dass auch noch zwei Jugendspielgemeinschaften dabei waren – und sich früh verabschiedeten.

„Die Entwicklung ist schon schade“

Gleich aus drei Standorten setzt sich die JSG Wolbeck/Everswinkel/Alverskirchen zusammen, hatte am Donnerstag aber nur Wolbecker dabei. „Die Entwicklung ist natürlich schon schade, das können aber auch noch Corona-Nachwirkungen sein“, sagte Trainer Felix Mentrup. In der Gruppe B jedenfalls sah seine punktlose Truppe kein Land. „Ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet. Wir konnten aber auch nicht ein einziges Mal in der Halle trainieren“, so Mentrup. Gruppensieger SC Münster 08 und der TSV Handorf sicherten das Weiterkommen, GW Marathon Münster schied aus.

Die Hallen-Stadtmeisterschaften der A-Junioren in Bildern Klare Sache: Robin Cordes (l.) setzte sich mit dem 1. FC Gievenbeck im Halbfinale mit 7:0 gegen Lino Papke und den TuS Hiltrup durch. Foto: Wilfried Hiegemann Arbnor Hoti (l.) und Preußen Münster siegten mit 3:1 gegen den SC Münster 08 und Anton Cordes. Foto: Wilfried Hiegemann Noah Doster (li.) besiegte mit dem SC Münster 08 Moritz Orschel und Westfalia Kinderhaus. Foto: Wilfried Hiegemann Im Viertelfinale war Liam Jürgens (l., Handorf) ohne Chance gegen den Preussen Josha Häusler. Foto: Wilfried Hiegemann Keeper Leon Pascal Lange (l.) und seine JSG Wolbeck/Everswinkel/Alverskirchen hatten am Donnerstag keine Chance gegen den SC Münster 08 und Anton Cordes. Foto: Wilfried Hiegemann Mit 4:2 setzte sich Westfalia Kinderhaus (r.) in der Gruppe gegen BW Aasee durch. Foto: Wilfried Hiegemann Das Schiedsrichter-Gespann bei den A-Junioren-Stadtis. Foto: Wilfried Hiegemann Die Halle Berg Fidel war auch am Donnerstag gut gefüllt. Foto: Wilfried Hiegemann Der TuS Hiltrup zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein. Foto: Wilfried Hiegemann Ein spektakuläres Gruppen-Match gewann Gastgeber 1. FC Gievenbeck (r.) gegen den TuS Hiltrup... Foto: Wilfried Hiegemann ... auch wenn Hiltrup ebenfalls gute Chancen auf einen Sieg hatte. Foto: Wilfried Hiegemann Als Gruppensieger landeten Paul Körner (l.) und Alexander Wiesemann mit Borussia Münster im Viertelfinale. Foto: Wilfried Hiegemann Borussia Münster (l.) setzte sich in der Gruppe mit 4:1 gegen den BSV Roxel durch. Foto: Wilfried Hiegemann Ein Premiere feierte MS Mitrovica bei den Stadtis. Auch im nächsten Jahr wollen Trainer Ronaldo Avdula (r.) und Präsident Naser Avdula (2.v.r.) dabei sein. Foto: Wilfried Hiegemann

Auch die JSG Bösensell/Albachten schaffte es nicht in die K.o.-Runde. Trainer Soulaimane Jassab hatte zuvor zwar immerhin zwei Halleneinheiten mit seinen Jungs, am Ende aber als Letzter keine Chance. „Ich habe schon Möglichkeiten für uns gesehen, auch wenn die Gruppe natürlich super schwer war. Aber am Ende ist das hier trotzdem ein tolles Event für die Jungs – und darum geht es“, sagte der Coach, der selbst für GW Gelmer kickt.

Hiltrup überrascht im Viertelfinale

Stark präsentierte sich Gastgeber 1. FC Gievenbeck, wies die JSG mit 8:0 in die Schranken und besiegte in einem spektakulären Spiel auch den späteren Gruppenzweiten TuS Hiltrup mit 4:3.

Im Gegensatz zu den Senioren-Stadtis wurden bei den A-Junioren in diesem Jahr auch Viertelfinals gespielt. Während Gievenbeck Im Viertelfinale den BSV Roxel klar 9:0 schlug, setzte sich Leistungsligist TuS mit 3:2 gegen Borussia Münster durch. Bezirksligist Borussia hatte in der Gruppe D zuvor kurzen Prozess gemacht, wurde vor Roxel Erster.

Preußen machen kurzen Prozess

Ziemlich deutlich ging es in Gruppe A zu, wo mit Preußen Münster der große Favorit aus der Bundesliga keine echten Probleme hatte. Nur beim 4:3-Sieg gegen Westfalia Kinderhaus wackelte der SCP kurz, auch der Bezirksligist landete am Ende unter den besten acht. BW Aasee und MS Mitrovica verabschiedeten sich früh.

Im Viertelfinale siegten die Preußen dann deutlich mit 4:0 gegen den TSV Handorf, Kinderhaus scheiterte in einem spektakulären Match mit 2:4 an Nullacht.