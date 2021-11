Wacker Mecklenbeck regiert weiter, darf aber nicht spielen

Auch am vergangenen Wochenende wurden wieder ordentlich Punkte gesammelt, münstersche Teams führen die drei A-Liga-Staffeln weiter an. Wacker Mecklenbeck bekam den Sieg zum wiederholten Male am grünen Tisch geschenkt. Die Begeisterung von Trainer Costa Fetsch hielt sich in Grenzen.

Die A-Ligen bleiben weiter fest in Münsters Hand. Der TSV Handorf führt seine Staffel an, Münster 05 hat sich hinter Tabellenführer Westfalia Kinderhaus II und dem TuS Altenberge II inzwischen auf den dritten Platz der A3 vorgekämpft. Keine Mühe hatte Wacker Mecklenbeck am Sonntag, Gegner GW Albersloh trat an der Egelshove nämlich gar nicht erst an. Es war bereits die zweite Spielabsage, die der Tabellenführer der Staffel A2 in dieser Saison hinnehmen musste.

Spielausfall bricht den Rhythmus

„Jetzt hatten wir gerade den Rhythmus gefunden und waren auf einem guten Weg“, sagt Wackers Trainer Costa Fetsch, dessen Team nach dem 4:0-Erfolg in Rinkerode am Sonntag gegen GW Albersloh gleich nachlegen wollte. „Natürlich freuen wir uns über die Punkte, aber wir hätten lieber gespielt.“ Gegner Albersloh hatte personelle Probleme, bekam für die Partie keine Mannschaft zusammen. Einen Vorwurf wollte Fetsch GW-Trainer Julian Spangenberg aber nicht machen: „Er hat sich natürlich entschuldigt und kann ja auch nichts dafür. Für uns ist das ein bisschen doof, aber wir müssen jetzt nach vorne gucken.“



Handorf zurück in der Spur

Seine drei Punkte selbst erspielen durfte sich am Sonntag der TSV Handorf. Nach zwei Remis in Folge durfte die Truppe beim 2:0-Heimerfolg gegen den SC Füchtorf endlich wieder jubeln. „Es ist eine kleine Handorf-Krankheit, dass es im Herbst immer ein bisschen schwieriger wird bei uns“, sagt Trainer Christian Hölker mit Blick auf die vergangenen Wochen. Generell sei er aber recht zufrieden mit der Lage, zumal sich die personelle Situation so langsam wieder entspannt: „Inzwischen können wir auch mal wieder mit 24 Spielern trainieren, das ist schon mal was“, sagt Hölker und setzt eine klare Zielvorgabe für den nach wie vor ungeschlagenen Tabellenführer: „Wir haben in der Hinrunde jetzt noch drei Spiele und wollen neun Punkte mitnehmen.“



Von Derby-Stimmung nicht viel zu sehen

Ein Derby? Das größte Kompliment, das Münster 05 am Sonntag erhalten konnte, war wohl, dass gegen Gievenbecks Zweite keine echte Derby-Stimmung aufkam. Zum einen, weil sich das Team von 05 größtenteils aus Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet rekrutiert; vor allem aber, weil die Nullfünfer klar überlegen und schon nach 52 Minuten mit 3:0 – zugleich der Endstand – vorne waren. „Wir haben eine Gruppe von zehn bis zwölf Mann beieinander, die in dieser Konstellation schon seit vier Jahren zusammen spielen“, nennt Trainer Roland Böckmann einen der Erfolgsfaktoren. Die weiteren: eine starke Offensive inklusive schnellem Umschaltspiel sowie in Felix Knülle „einen echten Torjäger, der auch mal aus einer halben Chance ein ganzes Tor macht“, wie Böckmann sagt. Dank des 3:0 über Gievenbeck II kletterte Münster 05 wieder einen Platz in der Tabelle, liegt jetzt auf der Drei. In zwei Wochen wartet eine echte Standortbestimmung: Dann geht‘s für 05 gegen den Tabellenzweiten Altenberge II.