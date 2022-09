USC Münster ist endlich wieder als Großgruppe aktiv

In den vergangenen Wochen musste USC-Trainerin Lisa Thomsen auf einige ihrer Spielerinnen verzichten, begrüßte in der Vorbereitung oft nur Kleingruppen in der Halle. Bis auf Zuspielerin Katerina Valkova ist der Kader des Volleyball-Bundesligisten nun komplett.

Das war irgendwie ein ungewohntes Gefühl, als Lisa Thomsen in der vergangenen Woche die zweite Vorbereitungsphase mit dem USC Münster aufnahm. Bis auf Zuspielerin Katerina Valkova, die derzeit mit Tschechien bei der WM in den Niederlanden spielt, war der Kader des Volleyball-Bundesligisten komplett – inklusive des Neuzugangs Tatiana Prosvirina und Rückkehrerin Juliane Schröder. „Das war schon aufregend. Wir haben seit Ende März erstmals wieder in einer Großgruppe trainiert“, sagt Cheftrainerin Thomsen.

Die Zeit des Findungsprozesses hat begonnen, die Mannschaft sortiert sich. Mikala Mogensen, Anna Church, Lilly Topic und die an der Schulter verletzte Luisa van Clewe waren zwar bereits im Sommer schon am Berg Fidel, trafen aber eben noch nicht auf das vollständige Aufgebot. In das hat sich Prosvirina direkt „gut eingeführt“, wie Thomsen der russischen Mittelblockerin bescheinigt. „Sie bringt sich super ein, ist nett und aufgeschlossen und körperlich in einem guten Zustand. Sie hat im Sommer gut trainiert und konnte so ohne Probleme direkt einsteigen.“

Schröder hängt noch ein Jahr dran

Prosvirina gehört mit Topic und Schröder zum Mittelblock-Trio, das der USC erst nach einer Menge Mühen beisammen hatte. Absage um Absage handelten sich die Unabhängigen ein, dazu war die Qualität einiger angebotenen Spielerinnen nicht hoch genug. Und so kam die Idee auf, noch einmal vorsichtig bei Schröder nachzufragen. Seit 2016 spielte die 28-Jährige für den USC, nun hängt sie noch ein weiteres Jahr dran. „Von der Persönlichkeit und vom Charakter her tut Jule jeder Mannschaft gut. Dass sie zurück ist, ist für uns Gold wert“, sagt Thomsen.

Am Donnerstag bricht sie mit ihrer Mannschaft zur ersten Reise auf. Über Aachen, wo es ein Trainingsspiel mit dem Liga-Konkurrenten LiB gibt, geht es am Freitag nach Luxemburg. In Bonneweg absolviert Münster zum 60. Geburtstags von Gym-Volley, wo die ehemalige USClerin Nadja Schaus aktiv ist, einen Schaukampf mit dem französischen Erstligisten Terville, gegen den es am Sonntag ein zweites Duell in Frankreich gibt. Als „Training unter Wettkampfbedingungen“ sieht Thomsen die Partien, in denen es nicht um Ergebnisse geht.