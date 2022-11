Der USC Münster kassiert beim 0:3 in Aachen die erste Niederlage

Der USC Münster hat seine erste Saison-Niederlage kassiert. In nur 88 Minuten unterlag der Volleyball-Bundesligist bei den Ladies in Black Aachen mit 0:3, vergab dabei im zweiten Durchgang einen Satzball, den eine ehemalige Spielerin der Unabhängigen abwehrte – und die später auch die Partie beendete.

Am vergangenen Samstag hatte der USC Münster beim 3:2-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Erfurt noch mit viel Mühe die erste Niederlage der Saison abgewendet. Am Mittwochabend aber erwischte es die Unabhängigen in der Bundesliga-Saison nach zwei Siegen erstmals, die Mannschaft von Trainerin Lisa Thomsen unterlag den Ladies in Black mit 0:3 (20:25, 24:26, 23:25). „Wir haben gut gekämpft und alles reingehängt. Aber wir haben es volleyballerisch nicht so gut gemacht wie phasenweise gegen Erfurt“, sagte Thomsen.

Klammert man einmal die Startphase des ersten Satzes aus, in der Münster mit 4:1 führte, hatte der Gast aus Westfalen so seine Probleme. Besonders ab dem 11:11, als der USC bei der folgenden 0:7-Serie gleich dreimal (zweimal Mia Kichhoff, einmal Daniela Öhman) am Aachener Block hängenblieb. Und da die Thomsen-Schützlinge zudem im Aufschlag zu wenig Druck entfachten, konnte LiB-Regisseurin Ashley Evans ihr Spiel sauber aufziehen. Zwar verringerte Münster dank Kapitänin Iris Scholten den Rückstand noch einmal auf vier Zähler (16:20), doch nach den beiden Servicewinnern der früheren USClerin Wiebke Silge zum 24:17 war die Entscheidung in Abschnitt eins gefallen. „Wir haben mit unserem Aufschlag Aachen zu wenig beschäftigt und haben selber nicht so gut angenommen“, erklärte Thomsen.

Daniela Öhman legt nach

Münster musste sich etwas einfallen lassen sowie vor allem in allen Elementen zulegen – und tat dies. Den erneut guten Einstieg in den Durchgang (5:2) konservierten die Unabhängigen, sie blieben auch nach dem Ausgleich der starken Hillary Howe zum 13:13 vorne. Maria Schlegel und Juliane Schröder waren nun besser in der Partie, entlasteten Scholten in der Offensive. Und als Öhman zwei Punkte (22:20, 23:21) nachlegte, schnupperte der USC am Satzausgleich. Erst recht, als Aachens Youngster Helena Dorheim ein Aufschlagfehler zum 24:23 unterlief. Doch Silge hatte etwas einzuwenden gegen Münsters 25. Zähler. Erst egalisierte die 26-Jährige aus Ostbevern und packte dann ein Ass sowie einen Aufschlagpunkt – beide Male sah die für Kirchhoff eingewechselte Elena Kömmling unglücklich aus – drauf. Der zweite Abschnitt war weg aus Sicht des USC, der sich in der folgenden Zehn-Minuten-Pause sammeln musste.

Wiebke Silge verwandelt Matchball

Allein die Wende blieb aus. Bis zum 5:5 mit einer zwischenzeitlichen 4:3-Führung hielten die Unabhängigen noch Kontakt zu den Ladies in Black, die immer wieder variabel – mal war es Howe, mal Jana Franziska Poll, mal Silge – ihre Angriffe abschlossen. Und da obendrein auch Aachens Block weiterhin präsent war, verlor der USC Schritt für Schritt den Anschluss (6:9, 11:17). Zaghaft, ganz vorsichtig robbte sich Münster wieder heran und war nach dem erfolgreichen Schlegel-Versuch nur noch zwei Punkte zurück (19:21). Da keimte ein wenig Hoffnung auf, die nach zwei weiteren Scholten-Punkten noch bestand (21:23). Als aber nach einem Howe-Angriff der Block von USC-Zuspielerin Katerina Valkova knapp wie unglücklich ins Aus segelte, hatten die Schwarz-Gelben drei Matchbälle. Nummer eins wehrte Schlegel ab, Nummer zwei vergab Howe. Nummer drei aber saß, Silge beendete nach 88 Minuten mit einem Wischer die Partie. Aachens erster Sieg – gleichzeitig Münsters erste Niederlage – war perfekt.