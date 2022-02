Der USC wird immer mehr zum gebeutelten Ensemble

Die Liste der Ausfälle ist lang beim USC Münster, Improvisationstalent daher bei Trainerin Lisa Thomsen gefragt. So schickte sie in der Partie gegen den SC Potsdam eine Formation auf das Feld, die so noch nie zusammengespielt hatte – und sich trotz der 0:3-Niederlage ordentlich verkaufte.

Ein Blick auf die Ausfälle, und man weiß, wie es derzeit um die Wettbewerbsfähigkeit des USC Münster bestellt ist. Da fehlt nicht nur Top-Scorerin Iris Scholten als wichtige Stütze in diesen Tagen und wahrscheinlich bis zum Saisonende, auch ihre Vertreterin Nikolina Maros und Angreiferin Elena Kömmling waren angeschlagen – ebenso wie immer noch Libera Erika Kildau. Und da zudem in der Mitte neben Sara Dukic auch Barbara Wezorke passen musste und Juliane Schröder wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht richtig angreifen konnte, waren die Probleme der Unabhängigen riesig – und beim 0:3 (22:25, 21:25, 19:25) gegen den SC Potsdam nicht zu übersehen.

Einen Vorwurf wollte Trainerin Lisa Thomsen ihrer Mannschaft, die für einen Satzgewinn gegen den Tabellendritten nicht in Frage kam, nicht aussprechen. Im Gegenteil, sie lobte Einsatz, Willen und Moral der letzten Aufrechten, zu denen die reaktivierte Ines Bathen als Libera sowie die beiden 17-jährigen Mia Kirchhoff und Maya Sendner gehörten. „Wir haben versucht, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist.“

Bathen für Hurst als Libera

Das stimmt, an der Einstellung und am Kampfgeist hatte es nicht gelegen, dass Münster in den 83 Minuten Spielzeit gegen den konstant spielenden Gast um seine Top-Angreiferinnen Annett Nemeth und Valeria Papa deutlich unterlegen war. Es war tatsächlich den personellen Problemen geschuldet, durch die das USC-Gebilde kräftig umgebaut werden musste. Bathen löste als Libera nun Marta Hurst ab, die dadurch für eine der beiden Außen-Annahme-Positionen frei wurde, Kirchhoff übernahm erstmals auf der Diagonalen Verantwortung – und löste ihre Aufgabe sehr gut, wurde sogar zur besten Spielerin Münsters gekürt. Für den Youngster eine Premiere, wie auch ihr Einsatz auf dieser Position. „Momentan ist es schwierig, weil wir uns ständig auf was Neues einstellen müssen. Aber wir machen das als Team eigentlich ganz gut“, sagte Kirchhoff, der ihre Rolle diagonal „Spaß gemacht“ hatte. „Da ich zuletzt in der Annahme etwas gewackelt hatte, war das nun die Chance, es mir selber und allen anderen zu zeigen, dass ich angreifen kann. Ich habe versucht, der Mannschaft zu helfen.“

Probleme im Mittelblock

Das tat sie, mit Maria Schlegel und Hurst setzte sie die Akzente im Angriffsspiel. Über die Mitte dagegen ging nicht viel. Für Sendner war die Aufgabe gegen das Top-Team aus Brandenburg noch eine Nummer zu groß. „Ihr ging es noch zu schnell, was aber absolut okay ist“, sagte Thomsen. Und da Schröder angesichts ihrer Blessur in ihren Möglichkeiten zu eingeschränkt war, um mit Power attackieren zu können, blieb Münsters Mitte verwaist. „Da hatten wir keine Durchschlagskraft, mussten daher viel über außen spielen. Das hat Potsdam natürlich gemerkt.“

Potsdam zu souverän

So ist die Geschichte des Spiels schnell erzählt. Der USC wehrte sich nach Kräften, hielt die Abschnitte bis zur Satzmitte offen und musste dann miterleben, wie sich der Gegner ein sicheres Punkte-Polster zulegte. Erst mit diesem im Rücken lehnte sich der SCP ein wenig zurück, gestattete dem Gastegber in den Satzschlussphasen Ergebniskosmetik.

Schwierige Zeiten für die Unabhängigen, aber: „Wir geben nicht auf, kämpfen weiter und gucken dann, zu was es reicht“, so Thomsen.