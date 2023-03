Wieso USC-Kapitänin Scholten ihre MVP-Plakette abgab

Es lief in den ersten beiden Sätzen nicht viel zusammen beim USC Münster, am Ende aber stand ein 3:2-Erfolg über Wiesbaden. Kapitänin Iris Scholten wurde am Ende zum MVP gewählt - doch sie gab ihre Plakette nach der Partie ab.

Iris Scholten ist in dieser Saison kaum zu bremsen. Das aktuelle Ranking der Topscorerinnen führt die niederländische Kapitänin des USC Münster in der Bundesliga an, sie war auch am Samstag gegen den VC Wiesbaden mit 27 Punkten die erfolgreichste Angreiferin. Da lag es nahe, dass sich die 23-Jährige nach dem 127-minütigen Tiebreak-Krimi die goldene Plakette als wertvollste Spielerin abholen durfte. Doch Scholten gab diese, fast gänzlich unbemerkt vom Publikum, weiter an Elena Kömmling. „Für mich“, sagte Scholten, „ist Elli heute MVP.“ Eine starke Geste.

Zum Ende des zweiten Satzes war Kömmling in die Partie gekommen, sollte ihrem bis dahin total unterlegenen Team frische Impulse geben. Und das tat die 23-Jährige, die schon beim 3:1 gegen Suhl der perfekte Joker gewesen war. Insgesamt zwölf Punkte machte Kömmling und hauchte den Unabhängigen neues Leben ein. „Elli ist ein anderer Spielertyp, als wir sonst haben. Sie hat einen so schnellen Arm, da ist es für den Block schwer“, sagte Scholten, die sich wie das USC-Kollektiv mächtig steigerte.

Van Clewe fällt positiv auf

„Nach den ersten beiden Sätzen waren alle frustriert und sauer. Das hilft manchmal, wir konnten dann die Aggressivität mit ins Spiel nehmen“, sagte Luisa van Clewe (20). Die Blockerin musste wegen der Ausfälle von Daniela Öhman und Nikolina Maros mit Juliane Schröder durchspielen, gehörte dabei aber von Beginn an wie Libera Zoe Fleck zu den positiven Erscheinungen. Müdigkeit in dem gut zweistündigen Abnutzungskampf zweier willensstarker Mannschaften war van Clewe nicht anzumerken, zu viel Adrenalin schüttete der Körper aus. „Am Ende ging es darum, wer länger durchhält“, meinte sie. Und das war wie schon beim 3:2 im Hinspiel der USC.