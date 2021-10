Iris Scholten und Marta Hurst bilden die neue Abteilung Attacke beim USC

Ab durch die Mitte: Iris Scholten will mit dem USC durchschlagskräftig und erfolgreich durch die Saison gehen.

Mit den Schlagzeilen „Erfahrung plus Energie“ und „Neue Größe auf der Diagonalen“ stellte der USC Münster im Sommer zwei seiner acht Neuzugänge vor. Gemeint sind Marta Hurst und Iris Scholten, eine Portugiesin mit britischem Papa und eine Niederländerin. Sie sollen die Abteilung Attacke an- und die Unabhängigen damit in eine erfolgreiche Saison führen.