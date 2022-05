Mit Teamwork zum Aufstieg: USC Münster III spielt künftig Oberliga

Für die ersten Mannschaft des USC Münster war die Saison in der Bundesliga enttäuschend. Der Nachwuchs vom USC III macht es besser, schnappte sich den Titel in der Landesliga und darf zukünftig in der Oberliga antreten.

Wer von 14 Spielen zwölf an der Zahl gewinnt und bei den beiden Niederlagen (jeweils 2:3) auch noch punktet, steht am Ende verdient ganz oben. So wie die Volleyballerinnen des USC Münster III, die dank des Titelgewinns künftig in der Oberliga mitmischen dürfen. „Die Mannschaft hat sich sehr schnell gefunden und eine starke Saison gespielt“, lobte Trainer Patrick Fielker seine Mannschaft, die sich aus jungen Talenten und einigen Routiniers bestens ergänzte.

Schon vor dem abschließenden 3:1-Erfolg beim Tabellendritten Union Lüdinghausen II hatte der USC sein Meisterstück gemacht und den hartnäckigen Verfolger TuS Saxonia Münster auch dank des 3:1-Sieges im direkten Duell und der damit geglückten Hinspiel-Revanche endgültig abgehängt. Ein Grund für die Überlegenheit der Unabhängigen um Kapitänin Merle Kaiser war die Ausgeglichenheit im Kader. „Wenn eine Spielerin keinen guten Tag hatte, dann hat das eine andere aufgefangen. Das erwartet man im Teamsport zwar eigentlich immer, und doch ist es sehr selten, dass das dann auch wirklich so gut funktioniert“, erklärte Fielker. Der Coach hatte mit seiner Mannschaft vor der Saison den Aufstieg eher vorsichtig als lautstark polternd als Ziel ausgegeben. Um es dann im Stile eines Meisters zu erfüllen.