Nächster USC-Gegner: Was der VfB Suhl mit Johnny Depp zu tun hat

Der USC Münster trifft am Samstag daheim auf den VfB Suhl - und damit auf einen Club, der eine spezielle Verbindung zum Hollywood-Superstar Johnny Depp hat. Eine kleine Finanzspritze inklusive.

Der VfB Suhl gastiert am Samstag in Münster - und hat eine besondere Verbindung zu Hollywood-Superstar Johnny Depp.

Am kommenden Samstag (4. Dezember, 19 Uhr) empfängt der USC Münster in der Volleyball-Bundesliga den VfB Suhl in der Halle Berg Fidel. Platz acht gegen fünf - und doch versprüht die Partie Hollywood-Glamour.



Denn: Der Gast aus Thüringen hat eine ganz besondere Verbindung zu Johnny Depp. Der 58 Jahre alte Hollywood-Superstar (u.a. Captain Jack Sparrow in Fluch der Karibik) ist mit Musikmanager Alex Becker befreundet, seines Zeichens ehrenamtlicher Mitarbeiter beim VfB Suhl.



Spaßbieter stören die erste Versteigerung



Über diesen Kanal kam Depp zu einem gelben Trikot des Volleyball-Bundesligisten, bedruckt mit der Nummer 63 für das Geburtsjahr des US-Schauspielers. Depp signierte das Suhl-Jersey und stellte es für eine Auktion zur Verfügung.



An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Zunächst beeinflussten Spaßbieter die Versteigerung die Rarität bei Ebay, der Verkauf für 4212 Euro ging nicht über die Bühne. Im Anschluss meldete sich jedoch ein Suhler Unternehmen mit einem ernst gemeinten Angebot und stockte sogar auf 4300 Euro auf. Der Käufer bestand aber darauf, anonym zu bleiben.



"Eine solche Aktion beweist, dass es trotz der schwierigen Zeiten, in denen wir leben, noch Menschen mit Herz gibt", sagte Becker. Er überreichte vor dem Viertelfinale im DVV-Pokal gegen den Dresdner SC (2:3) den Scheck an Suhls Vereinspräsidenten Dr. Guido Reinhardt. Der sagte: "Wir freuen uns riesig über diese großzügige Spendensumme."



Eine Motivationsspritze für den VfB Suhl vor dem Auftritt beim USC Münster...