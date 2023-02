USC hat keinen Spaß am Suhler Karneval

Sulli, Sulli, Ahoi, Helau – so ganz konnten die Spielerinnen des USC Münster dem Karneval am Wochenende trotz aller Bemühungen doch nicht entfliehen. 600 Autobahnkilometer nahm der Volleyball-Bundesligist am Freitag auf sich, um dann fernab des westfälischen Karnevals im tiefen Osten in Suhl auf den thüringischen Ableger des närrischen Treibens zu treffen. Am Samstagnachmittag hatte sich noch der größte Umzug des Ostens durch die Suhler Straßen gezogen, abends war die sportliche Prunksitzung in der Wolfsgrube geplant – und endete mit einem zünftigen Feierabend der Gastgeberinnen: Mit 3:1 (23:25, 27:25, 25:22, 25:21) Sätzen sicherte sich der VfB drei wichtige Bundesligapunkte, während sich der USC mit leeren Händen und im karnevalistischen Stimmungstief auf den langen Heimweg machen musste.

USC sichert sich Durchgang eins

Die gut 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen erlebten einen Blitzstart des Heimteams, das die Gäste mit einem flotten Narhalla-Marsch empfing, mit 4:0 und 6:1 in Führung ging und bis zum 20:17 schwungvoll durch den Festabend führte. Dann aber enterte der USC die Bütt, ging beim Stand von 20:21 erstmals in Führung und machte Ernst. Ein Ass von Meghan Barthel, die bei ihrem Ex-Club nicht für alte Freundschaftsdienste zu haben war, beendete Satz eins zugunsten des USC. Dabei gönnte Thomsen Zuspielerin Maria Church ungewohnte Einsatzzeiten als Außenangreiferin, weil die erkrankte Mikala Mogensen die Reise nach Suhl nicht hatte antreten konnte.

Suhl gleicht aus und zieht vorbei

Auch im zweiten Abschnitt setzte der VfB Suhl zunächst die besseren Pointen – durfte diesmal aber auch zuletzt lachen: Mit dem dritten Satzball zum 27:25 war die Partie wieder völlig offen, das Suhler Partyvolk auf der Tribüne wieder voll auf Empfang – und anschließend kaum noch zu bremsen, auch nicht vom USC.

Der durfte im dritten Durchgang zwar vorlegen, hatte dann aber am Ende eines Satzes mit ständigen Führungswechseln das schlechtere Ende für sich. Suhl sammelte wichtige Zähler im Kampf um einen Playoff-Platz, den der USC Münster immerhin fast schon sicher hat. Im Karneval muss man auch mal gönnen können: Sulli, Sulli, Ahoi, Helau ...