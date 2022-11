Bleibt die Tabelle hübsch? USC Münster ist gegen Vilsbiburg gefordert

Zeit, dass sich was dreht. Nach zuletzt zwei Niederlagen möchte der USC Münster zurück in die Erfolgsspur. An diesem Samstag ist der Bundesligist vor eigenem Publikum gegen die Roten Raben Vilsbiburg gefordert.Ein Sieg würde sich nicht nur in der Tabelle gut machen.

Wenn diese Tabelle das Abschlussklassement wäre, würde der USC nicht zögern und sie hübsch einrahmen. Doch Rang fünf ist so früh in der Saison nur eine Momentaufnahme mit ziemlich geringer Aussagekraft. Vielleicht bringt das Heimspiel gegen die Roten Raben Vilsbiburg an diesem Samstag (20 Uhr, Sporthalle Berg Fidel) richtungsweisende Erkenntnisse. Die Niederbayern reisen zwar als Vierter an, aber auch sie sind aktuell wohl noch über Wert platziert. Im Achtelfinale des Pokals wurden den Raben am vergangenen Wochenende die Flügel jedenfalls kräftig gestutzt. Beim 0:3 gegen Potsdam kamen sie über 44 Ballpunkte nicht hinaus. Der USC, der sein Cup-Spiel in Suhl ebenfalls 0:3 verlor, brachte gar nur 42 zusammen.

Darüber, dass Münster in der „Wolfsgrube“ arg enttäuschte, gab es keine zwei Meinungen. Trainerin Lisa Thomsen sprach von einem „schlechten Tag“. Sportchef Ralph Bergmann sah eine „katastrophale Fehlerquote“. Die Spielstatistik belegte dies hinlänglich: Suhl hatte gegen einen Gegner ohne Stabilität und Durchschlagskraft leichtes Spiel. Nicht einmal elf Fehlaufschläge der Thüringerinnen fielen ins Gewicht. Da muss einiges besser werden bei den Unabhängigen.

Bisher wurde nur die Pflicht erfüllt

Mit Neuwied (3:0) und Erfurt (3:2) hat der USC zu Saisonbeginn zwei jener drei Mannschaften besiegt, die er in der enttäuschenden letzten Spielzeit (Rang neun) hinter sich ließ. Damit wurde die Pflicht erfüllt – mehr (noch) nicht. Im folgenden Auswärtsspiel schnupperten die Gäste zwar zweimal an einem Satzgewinn, am Ende stand jedoch ein schmuckloses 0:3. Über die Pokalpartie in Suhl drei Tage später ist alles gesagt. „Es war eine schlechte Woche, sehr ernüchternd“, räumt Bergmann frank und frei ein.

Nun kommt Vilsbiburg, ein Gegner, dem der USC mindestens auf Augenhöhe begegnen möchte. „Das ist definitiv unsere Kragenweite“, stellt Lisa Thomsen fest. Das Duell ist fraglos sehr wichtig. Alle beim USC wissen, dass die Vergleiche mit den wirklich Großen der Liga noch ausstehen. Da wäre ein kleines Polster von Nutzen. Und ein Sieg natürlich wertvoll für die zuletzt leidende Psyche. Bergmann hat Vertrauen ins Team. „Wir haben eine gute Mannschaft“, konstatiert er im Brustton der Überzeugung. Der Ex-Nationalspieler sagt aber auch: „Wir haben uns noch nicht so gefunden, wie wir es wollten.“

USC kann und will besser spielen

Gemeinsam mit Thomsen führte er in dieser Woche Einzelgespräche mit den Spielerinnen. Die Rückmeldungen aus der Mannschaft deckten sich mit den Eindrücken der Verantwortlichen. Wir können und müssen besser spielen, war allgemeiner Tenor. Trainerin und Sportvorstand wünschen sich mehr Emotionen. Und ein Team, das den Spaß am Spiel deutlich zeige. In Suhl war dies nicht der Fall. „Wir waren nicht gut. Aber Suhl hat uns auch eiskalt weggespielt“, so Thomsen.

Das soll gegen Vilsbiburg nicht passieren. Die Gäste haben reichlich Temperament im Kader, diese Partie wird den USC auch emotional fordern. Da die Raben bisher mit wechselndem Personal spielten, sind sie schwer zu lesen – es macht die Aufgabe nicht einfacher. „Andererseits ist auch ihr System deshalb noch nicht gefestigt“, weiß Thomsen. Der USC wird seine Chancen bekommen, er sollte sie nutzen. Damit die Tabelle noch ein bisschen länger hübsch anzuschauen bleibt.