USC-Talent Keller ist sicher im Rabennest gelandet

Münster

Im Sommer 2020 verließ Luisa Keller den USC Münster in Richtung Bayern, der Wechsel zu den Roten Raben Vilsbiburg ging nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Inzwischen ist die 20-Jährige in ihrer neuen Heimat Stammkraft - auf einer anderen Position als in Münster.



Von Jonas Austermann