„Können das besser“: Selbstkritische USC-Töne nach siegreichem Heimausstand

Ihnen war bewusst, dass nicht alles Gold war, was beim 3:1-Erfolg gegen Straubing so glänzte. Doch bei aller Selbstkritik konnte der USC Münster die Momente nach der letzten Heimpartie des Jahres genießen – zumal die Hinserie bislang positiv verläuft.

Am Ende durfte die Spielerinnen des USC Münster jubeln und die Fans in besinnliche Weihnachtstage schicken.

Maria Schlegel schnappte sich das Mikrofon, richtete warme Worte des Dankes an die 952 Zuschauer und entließ diese mit besinnlichen Weihnachtswünschen in den Samstagabend. Die Mannschaft schloss sich der Spanierin mit einem großen Plakat an, drehte ihre Ehrenrunde und genoss den Applaus. Der 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 26:24)-Erfolg gegen Nawaro Straubing war der gelungene Heimabschluss des Jahres 2022, der vom Ergebnis her in die bis hierhin punktemäßig gute Hinserie passte. Dass der sechste Sieg im achten Saisonspiel aber spielerisch nicht unbedingt glänzend, sondern eher mühsam und zäh daherkam, bestritt keiner im Trikot des USC Münster.

„Wir können das besser“, gestand Schlegel und lag damit auf einer Linie mit ihrer Trainerin Lisa Thomsen. „Ich bin mega happy, dass wir die drei Punkte hier behalten haben. Aber ich denke, dass wir besser Volleyball spielen können.“ So wie etwa in den Sätzen eins und zwei, in denen sich die Unabhängigen nach jeweils holpriger Anfangsphase (Schlegel: „Das passiert uns leider häufiger“) seine Überlegenheit ausspielte. Dabei stach aus dem gut arbeitenden Kollektiv um Libera Anna Church einmal mehr Iris Scholten heraus. Die niederländische USC-Kapitänin war kaum zu stoppen, kam als Top-Scorerin der Bundesliga am Samstag auf 26 Punkte und beendete dabei beide Durchgänge. „Die ersten zwei Sätze haben wir echt gut gespielt“, sagte die 23-Jährige.

„Darf uns in diesem Ausmaß nicht passieren“

Doch schon in der Endphase von Abschnitt zwei ließ es Münster vor den 952 Zuschauern ein wenig schleifen, agierte ob der Überlegenheit nicht mehr so konzentriert und aggressiv wie nötig. „Wir hatten alles im Griff. Da ist es wichtig, dass du fokussiert und scharf bleibst, nicht in den Laissez-faire-Modus kommst. Aber das ist uns passiert, es darf uns aber nicht in diesem Ausmaß passieren“, erklärte Thomsen, die an der Seitenlinie ihre Schützlinge immer wieder ermahnte und zugleich antrieb.

Lange vergebens, der USC machte „einfach zu viele Fehler“ (Scholten), ermunterte dadurch die leidenschaftlich kämpfenden Gäste aus Niederbayern, die Gunst der Stunde zu nutzen. Zwar hatten es die Unabhängigen nach einer Aufholjagd (0:5, 4:11, 11:17) beim 20:18 in der Hand, das Match vorzeitig zu beenden. Doch erneut schickten dann eigene Unzulänglichkeiten die Thomsen-Truppe in eine ungewollte Zugabe.

Ein Punktverlust drohte

In diese startete Münster taumelnd, beim Zwischenstand von 5:12 drohte gar ein Punktverlust. Der USC aber besann sich seiner Qualitäten und kratzte so noch gerade die Kurve. Schlegel glich erstmals nach langer Zeit wieder aus (19:19) wenig später setzte Scholten den Schlusspunkt nach 112 wechselhaften Minuten. Die Zähler 14 bis 16 lagen endgültig auf dem Gabentisch.

Während des Spiels lief bei den Unabhängigen um Topscorerin Iris Scholten (l.) beim 3:1 gegen Nawaro Straubing nicht alles rund. Foto: Jürgen Peperhowe

Münster hatte als erstes Team hinter dem Top-Quartett aus Potsdam, Stuttgart, Schwerin und Dresden seine Pflicht gegen den Tabellenvorletzten erledigt und verdient gewonnen, ohne dabei zu glänzen. Abhaken und Mund abwischen also, oder? Nicht ganz. „Wir müssen ­sicher wieder besser Volleyball spielen und die Taktik besser umsetzen. Aus solchen Spielen müssen wir lernen“, sagte Thomsen.