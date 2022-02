USC verpflichtet Außenangreiferin Alexandra Stein aus den USA

Am Donnerstagabend wurde die Neue am Flughafen von Michael Eyinck (USC-Sportchef Ralph Bergmann: „Unsere gute Seele“) empfangen und abgeholt. Nach ersten Gesprächen, Erledigung der letzten Formalitäten und negativem PCR-Test nahm sie am Samstag das Training auf. Am Montag reiste sie mit der Mannschaft nach Suhl, rechtzeitig vor Spielbeginn beim VfB erreichte Münster die Spielberechtigung. Willkommen im Club, Alexandra Stein.

Deutsche Vorfahren

Mit der kurzfristigen Verpflichtung der 23-jährigen US-Amerikanerin begegnet der Volleyball-Bundesligist den anhaltenden personellen Problemen. „Der erste persönliche Eindruck ist gut. Alexandra wird uns helfen können“, sagte Bergmann. Die Spielerin selbst freute sich auf eine neue Herausforderung. „Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, nach Deutschland zu kommen, weil ich über beide Eltern deutsche Vorfahren habe. Die Möglichkeit, jetzt hier eine Zeit lang zu leben und gleichzeitig professionell Volleyball spielen zu dürfen, fühlt sich wie ein wahrgewordener Traum an“, meinte Stein.

Annahme-Qualitäten inklusive

Die 1,90 Meter große Außenangreiferin mit Annahme-Qualitäten spielte bislang für die College-Auswahl der Colgate University im Bundesstaat New York, ehe sie sich im Januar gemeinsam mit einigen Landsfrauen in Europa vorstellte. Am Stammsitz ihrer Agentur in Maribor (Slowenien) wartete Stein auf Angebote, so ziemlich in letzter Minute wurde der USC auf sie aufmerksam. „Von allen Spielerinnen, die zu diesem Zeitpunkt auf dem ziemlich leer gefegten Markt verfügbar waren, war sie für uns am interessantesten. Wir freuen uns, dass sie jetzt hier ist“, sagte Bergmann.

„ »Mit ihr wird sich unsere schwierige Situation entspannen.« “ Ralph Bergmann

Stein hat in den USA Psychologie studiert, ein zusätzlich angestrebtes Jura-Studium verschiebt sie nun zu Gunsten der Anstellung beim USC. „Darüber sind wir sehr froh“, meint Bergmann, „mit ihr wird sich unsere schwierige Situation entspannen und natürlich auch unsere geschrumpfte Trainingsgruppe wieder vergrößern.“