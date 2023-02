Zwei gerngesehene Gäste – Ehepaar Wezorke schaut bei USC und Baskets vorbei

Drei Jahre war Münster die sportliche Heimat des Ehepaares Wezorke. Während Barbara den Volleyball-Bundesligisten USC zwischenzeitlich als Kapitänin anführte, stieg Helge mit den WWU Baskets in die Pro A auf. Nun sind beide anlässlich des Gastspiels von Stuttgarts Volleyballerinnen zurück am Berg Fidel.

Dann waren sie mal weg. Nicht heimlich, aber doch still und leise. Nach drei Jahren beim USC und bei den WWU Baskets zog das Ehepaar Barbara und Helge Wezorke weiter, brachen ihre Zeit in Münster ab. Schweren Herzen, hatten doch beide die Stadt in Westfalen liebgewonnen. „Ja, wir vermissen Münster“, sagt Helge Wezorke (28), der in diesen Tagen zu Besuch an der alten Wirkungsstätte ist.