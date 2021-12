Zwei USC-Spiele verlegt, einmal Free-TV

Ab ins Free-TV! Nachdem der USC Münster das Halbfinale im DVV-Pokal erreicht hat und die Begegnung für den 21. Dezember (19 Uhr) terminiert worden ist, ergaben sich nun kurzfristig zwei Spielverlegungen.

Der USC empfängt Schwarz-Weiß Erfurt in der Volleyball-Bundesliga nicht am Samstag, 18. Dezember, sondern bereits am Freitagabend, 17. Dezember. Los geht's in der Halle Berg Fidel um 18 Uhr, Sport1 überträgt diese Partie live im Free-TV.

Mehr Regenerationszeit vor Pokal-Kracher



"Wir freuen uns, dass wir wieder auf so großer Bühne spielen können", sagt Ralph Bergmann, Sportlicher Leiter des USC. Auch deswegen nahm der Club die Chance, das Spiel gegen Erfurt zu verlegen, gerne kurzfristig wahr.

Für das Pokal-Halbfinale am 21. Dezember gegen Allianz MTV Stuttgart bleibt so zudem ein zusätzlicher Tag, um Kräfte zu tanken. Bergmann: "Auch aus diesem Grund freuen wir uns über das Freitagsspiel." Die Karten für beide Heimspiele gehen am Samstagabend in den Verkauf.



Winterpause verlängert sich um vier Tage



Außer der Partie gegen Erfurt ist auch noch eine Begegnung nach der Winterpause neu terminiert worden. Der USC tritt erst am Mittwoch, 12. Januar, um 19 Uhr beim VC Neuwied an. Ursprünglich war dieses Spiel für den 8. Januar geplant gewesen. So haben die Münsteranerinnen etwas länger Pause, das letzte Match in 2021 bestreiten sie am 29. Dezember in Vilsbiburg.