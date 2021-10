VfL Wolbeck auf dem Vormarsch – BW Aasee vom Glück verlassen

Nur ein einziger Sieg sprang für die Bezirksligisten aus Münster am Sonntag heraus, der VfL Wolbeck gewann eine umkämpfte Partie in Heessen. Ansonsten hagelte es Niederlagen für BW Aasee, Concordia Albachten, Münster 08 und GW Gelmer.

In der Fußball-Bezirksliga hat Concordia Albachten den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das Heimspiel gegen robuste und willensstarke Burgsteinfurter ging 0:3 (0:2) verloren. „Wir waren heute nicht in der Verfassung, um für den Sieg in Frage zu kommen. Ich schließe mich da ausdrücklich nicht aus“, sagte Trainer Sebastian Hänsel. Früh (2.) gerieten die Münsteraner in Rückstand, nach 33 Minuten gelang Burgsteinfurt per Strafstoß der zweite Treffer durch Doppeltorschütze Hollermann. Hauptmeier (72.) entschied die Partie endgültig. „Direkt nach der Pause hatten wir glasklare Chancen durch Silas Nübel und Thomas Kroker. Da hätten wir den Gegner noch einmal unter Druck setzen können“, so Hänsel.



Aasee fehlt das Spielglück

Beim 2:4 (0:1) gegen den neuen Spitzenreiter TuS Recke lieferte Aasee einen intensiven Kampf. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, uns fehlt zurzeit das Spielglück“, haderte Trainer Andre Kuhlmann. Nicht einverstanden war er mit der Leistung des Schiedsrichters. „Ich habe das Gefühl, dass wir der Experimentier-Stall der Liga sind, weil wir zum wiederholten Mal einen 17- oder 18-jährigen Spielleiter hatten“, so Kuhlmann. Ein Tritt ins Gesicht von Kevin Schmitz mit einer Gehirnerschütterung als Folge sowie eine Notbremse gegen Maximilian Picht seien klar rotwürdig gewesen – es gab aber jeweils nur Gelb. Leonard Mikowsky zum 1:1 (57.) und Abdelsalam Noureldin zum 2:4 (83.) trafen für die Blau-Weißen.

Unglücklich 0:1 unterlag Münster 08 beim TuS Tecklenburg. Das 1:0 durch Selimi (77.) hätte Gunnar Weber bei zwei guten Chancen in der Schlussphase noch egalisieren können. „Ein kleiner Fehler war heute entscheidend, wir hatten mindestens einen Punkt verdient“, sagte Co-Trainer Thomas Scheck. In der ersten Halbzeit wurde ein „klares Tor“ (Scheck) der Nullachter nicht anerkannt.



Gelmer verliert erneut

Durch die 1:2-Niederlage gegen Germania Hauenhorst rutschte GW Gelmer auf den achten Platz zurück, die Schützlinge von Gerrit Göcking gewannen nur eines ihrer letzten fünf Spiele. Niklaas Houghton bracht Grün-Weiß nach elf Minuten in Führung, noch vor dem Seitenwechsel glichen die Gäste durch Mersch (40.) aus. Gottwald entschied die Begegnung in Minute 81.

In der Staffel 7 rettete der VfL Wolbeck mit einem 2:0-Sieg in Heessen die Ehre der münsterschen Bezirksligisten. Die Begegnung war umkämpft, Thomas Trippel (32.) und Richard Joaquim (71.) trafen für den VfL. Trainer Kolja Zeugner sprach nach dem dritten Dreier in Reihe von einem verdienten Erfolg.