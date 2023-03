Nach Absage in Rödinghausen: Wann könnte das Preußen-Spiel nachgeholt werden?

In Ostwestfalen gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag reichlich Niederschlag. Zehn Zentimeter Neuschnee lagen auf dem Rasen im Häcker Wiehenstadion, wo der SV Rödinghausen das Regionalliga-Heimspiel gegen Preußen Münster austragen wollte. Was viele in den vergangenen Tagen angesichts der Wettervorhersage befürchtet hatten, war am Samstag gegen 8.30 Uhr Gewissheit: Das Top-Spiel fällt aus.

Zumindeste fiel die Entscheidung so früh, dass sich wohl noch niemand aus dem Münsterland auf den Weg nach Ostwestfalen gemacht hatte. "Wir haben uns sehr auf die Partie gefreut und sind aktuell gut drauf, weshalb wir gern gespielt hätten", sagte SVR-Geschäftsführer Alexander Müller. "Die Schneefälle der letzten Nacht lassen ein Spiel unter vernünftigen Bedingungen aber absolut nicht zu."

Noch kein Nachholtermin

Ein Nachholdatum steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass die Begegnung nicht an einem Wochenende nachgeholt werden kann, denn bis zum Saisonende gibt es dort keine freien Termine mehr. In zwei Wochen, wenn Länderspielpause wäre, tritt der SCP bereits beim 1. FC Bocholt. Das Aufeinandertreffen mit dem Neuling war im Dezember ausgefallen. Da die Preußen ungern dreimal hintereinander auswärts spielen würden (rund um den 1. April geht es nach Siegen zum 1. FC Kaan-Marienborn), ist eine Austragung noch in diesem Monat unwahrscheinlich.

Schon 2022 fiel Spiel in Rödinghausen aus

Bereits in der vergangenen Saison war das Spiel in Rödinghausen im Januar abgesagt worden, damals wurde es aber bereits Ende Febraur neu angesetzt. Die erworbenen Tickets behalten auch diesmal ihre Gültigkeit.