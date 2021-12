7 Dinge, die Sie über das Abnehmen wissen sollten

Abnehmen ist ein Prozess. Wer erfolgreich Gewicht reduzieren will, muss wissen, wie dieser funktioniert. Diese sieben Punkte sind essentiell.

Abnehmen ist ein Kampf. Denn dabei müssen Menschen ihren inneren Schweinehund besiegen. Wie das gelingt, erklären Experten in diesem Überblick.

Erstmal grundsätzlich die Frage: Warum fällt Abnehmen so schwer?

Der ganze Organismus ist darauf ausgelegt, Energiereserven im Körper zu halten und aufzubauen. «Dagegen können wir gar nichts tun. Das Verlangen nach Nahrungsaufnahme ist uns Menschen in die Wiege gelegt, das ist angeboren», sagt Adipositasexperte Jens Aberle aus Hamburg.

Dieses natürliche Verlangen trifft in der westlichen Welt auf ein übermäßiges Angebot an Lebensmitteln und gleichzeitig eine Umwelt, die wenig zu Bewegung einlädt. «Da ist es nicht überraschend, dass die Menschen immer übergewichtiger werden», sagt Aberle, der Präsident der Deutschen Adipositas Gesellschaft ist. Dazu kommen Schönheitsideale, die uns beeinflussen, indem sie gezielt und aktiv vermarktet werden.

Abnehmen ist also ein Projekt: Wer abnehmen will, muss es gut informiert und geplant angehen. Hier sind 7 wichtige Dinge dazu.

1. Was passiert beim Abnehmen im Körper?

Jeder Körper hat seinen eigenen Stoffwechsel. Der ist verantwortlich dafür, dass die Energie dorthin gebracht wird, wo wir sie brauchen.

Wollen wir abnehmen, müssen wir unterm Strich für eine negative Energiebilanzim Körper sorgen. Das heißt, wir nehmen weniger Kalorien zu uns, als wir verbrauchen. Der Körper baut infolge Masse ab - in Form von Fett, Muskeln und Körperwasser.

Ernährung: Wer weniger wiegen will, muss seine Ernährung umstellen. «Sie sollten eine Ernährung wählen, die ausgewogen ist und lebensnotwendige Nährstoffe beinhaltet, wie zum Beispielausreichend Proteine», sagt Ernährungsexpertin Aline Emanuel aus Saarbrücken.

Wichtig sei, dass sich ein gutes Ernährungsverhalten festigt. «Das funktioniert nicht, wenn ich alle vier Wochen eine andere Diät ausprobiere», sagt Aline Emanuel.

Bewegung: Um das Abnehmen in gesunde Bahnen zu lenken, sollten wir uns im Alltag ausreichend bewegen. Da hilft alles vom Spaziergang bis zum Krafttraining. Denn Sport bringt den Stoffwechsel in Schwung - im besten Fall anhaltend.

Gemeinsames Kochen steigert die Motivation für das Abnehmen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

2. Wie viel Kilo sollte man pro Monat abnehmen?

Ein halbes Kilogramm pro Woche oder ein bis zwei Kilogramm pro Monat entsprechen einer gesunden Gewichtsreduktion. Da sind sich die Experten einig.

«Das ist eine Geschwindigkeit, mit der der Körper auch hinterher diesen Verlust kompensieren kann, indem er seine anderen Mechanismen anpasst», sagt Aberle.

Was tun, wenn man 10 Kilo abnehmen will

«Wer insgesamt zehn Kilo abnehmen möchte, ist gut beraten, sich damit etwa ein halbes bis Dreivierteljahr Zeit zu lassen», sagt Aline Emanuel. Am Anfang zeigen sich auch bei langsamem Tempo zügig Erfolge.

Nach etwa zwei Monaten stagniert dann das Gewicht. Das ist eine der schwierigsten Phasen. «Da muss man einfach dranbleiben und sich selbst noch mal motivieren», sagt Emanuel. Nach einer gewissen Zeit geht das Gewicht dann langsam weiter nach unten.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine langfristige Gewichtsabnahme. Am besten funktioniert eine Kombination aus diesen beiden Faktoren:

eine dauerhafte Ernährungsumstellung, die vollwertig ist,

täglich ausreichend Bewegung, etwa 30 bis 60 Minuten.

Das heißt, wenn wir das Projekt entsprechend gesund angehen, steigert es unser Wohlbefinden, stärkt Körper und Psyche.

3. Wie kann man schnell abnehmen - und ist das nachhaltig?

Ganz klar: Durch eine starke Energiereduktion und viel Bewegung nehmen wir schnell ab. Allerdings ist das nicht langfristig angelegt.

Denn nehmen wir das Ziel zu sportlich und verzichten auf zu viele Kalorien, kann es zum Jojo-Effekt kommen. «Diese starke Gewichtsreduktion passiert zum Beispiel auch schon, wenn man unter 1000 Kalorien pro Tag bliebt», sagt Emanuel, die Leiterin des Fachbereichs Ernährung an der Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement ist.

«Es gibt viele Menschen, die ständig Diät halten. Vier, fünf oder sechs Mal im Jahr. Das kann langfristig zum Aufbau von Körperfett führen», sagt Emanuel. Also genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen.

Was hinter dem Jojo-Effekt steckt:

Wenn eine massive Kalorienreduzierung stattfindet - wir also schnell und viel abnehmen - schaltet der Körper auf Alarm. Die Grenze dafür liegt laut Experten bei etwa 1000 Kalorien pro Tag.

Sind es weniger als 1000 Kalorien, legt sich der Schalter um. Bevor der Körper dann viel Fett abbaut, scheidet er erst einmal sehr viel Wasser aus.

Die Kilos auf der Waage purzeln - aber eben nur kurzzeitig. Denn die verlorene Flüssigkeit wird anschließend so schnell wie möglich wieder aufgenommen. Das heißt, kurz nach einer Crash-Diät geht das Gewicht wieder nach oben.

«Wir haben gewisse Reserven im Körper, die reichen ein paar Tage. Wenn sie aufgebraucht sind, fängt der Körper an, in den Notfallmodus zu springen», erklärt Emanuel. Er fährt einfach alle notwendigen Funktionen runter.

Der Grundumsatz wird niedriger, der Stoffwechsel inaktiver. Das dauert an, bis er das Signal erhält, dass wieder ausreichend Kalorien zugeführt werden.

Wissenschaftliche Studien belegen laut DGE: Kurzzeitige Diäten wirken nicht dauerhaft.

4. An welchen Körperstellen nimmt man ab?

Das kommt laut Experten ganz auf den einzelnen Menschen und seine Veranlagung an. Manche Menschen haben an bestimmten Stellen einen höheren Körperfettanteil als andere.

Dazu «gibt es Menschen, denen fällt es aufgrund der genetischen Veranlagung sehr schwer, dieses Fett zu verlieren», sagt Emanuel. Abzunehmen ist dann nicht unmöglich, aber mit viel mehr Arbeit verbunden.

Grob gesagt, gibt es zwei unterschiedliche Körperformen:

Wichtig: Gesundheitlich betrachtet ist die Apfelform deutlich kritischer zu sehen als die Birne. Grund dafür ist laut Aline Emanuel das Fettgewebe, das zwischen unseren Organen im Bauchbereich liegt. Der Stoffwechsel sei in diesem Körperbereich aktiver und könne bei Übergewicht Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes fördern.

Grob eingeteilt gibt es apfel- und birnenförmige Figuren. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

5. Wann sollte man mit dem Abnehmen starten?

Zunächst geht es um eine Bestandsaufnahme:

Wo stehe ich mit meinem Gewicht?

Wie fühlt sich mein Körper an?

Bin ich diejenige Person, die stark übergewichtig ist und über zehn Kilo abnehmen muss?

Oder geht es nur um ein paar Pfunde, um wieder besser in das Sommerkleid oder die Jeans zu passen?

Den Body Mass Index berechnen

Eine Antwort darauf kann uns der Body Mass Index (BMI) geben. Der BMI errechnet sich nach folgender Formel:

Körpergewicht (in Kilogramm) geteilt durch Körpergröße (in Metern) zum Quadrat.

Der BMI wird in Kategorien unterteilt:

Unter 25: Bis zu einem BMI von 25 kg/m2 kann man davon ausgehen, dass man normalgewichtig bin.

Bis zu einem BMI von 25 kg/m2 kann man davon ausgehen, dass man normalgewichtig bin. 25 und 30: Liegt der BMI zwischen 25 und 30 kg/m2 und man hat keine gesundheitlichen Einschränkungen, ist man übergewichtig.

Liegt der BMI zwischen 25 und 30 kg/m2 und man hat keine gesundheitlichen Einschränkungen, ist man übergewichtig. Über 30: Hat man einen BMI von über 30 kg/m2 und Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes, sprechen Experten von einem adipösen Gewicht.

Ein Beispiel: Eine erwachsene Frau ist 170 cm groß und wiegt 70 Kilogramm. Der BMI liegt bei 24,2 und damit im Bereich Normalgewicht.

Den persönlichen Body Mass Index kann man auch mithilfe eines BMI-Rechners herausfinden. Dort muss man seine Körpergröße und sein Gewicht eingeben und erhält umgehend das Ergebnis.

Gut zu wissen: Der BMI steht seit Jahren in der Kritik. Die Formel, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegliedert wurde, berücksichtigt nur die Körpergröße und das Gewicht. Andere wichtige Faktoren wie die Fettveteilung, das Alter und das Geschlecht werden dabei nicht eingepreist.

«Es wird kein Unterschied gemacht, ob eine Person ihr Gewicht durch einen hohen Anteil an Muskelmasse oder durch einen erhöhten Körperfettanteil erreicht. Dies zu kritisieren ist berechtigt», sagt Malte Rubach, Ernährungswissenschaftler aus München. Trotzdem biete der BMI eine gute Orientierung.

3 Alternativen zum Body Mass Index

Einschätzung vom Experten

Jens Aberle von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft sieht das so: «Der BMI ist im Therapiealltag ein bereits etablierter Marker. Und damit - trotz Limitationen - ein wertvolles Instrument für Diagnosestellung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Therapieerfolgs».

Aberle hält den Taillenumfang, aber auch die Waist-To-Hip-Ratio und Waist-To-Height-Ratio als sinnvolle Ergänzungen, um die individuelle Fettverteilung und das damit verbundene Krankheitsrisiko zu bestimmen.

6. Welche positiven Effekte hat eine Diät?

Psyche: «Generell ist es so, dass es für die Psyche einen tollen Effekt hat, wenn man wieder in das Lieblingskleid reinpasst», sagt Aline Emanuel. Männer würden sich in der Regel darüber freuen, ein bis zwei Löcher am Gürtel enger schnallen zu können.

«Generell ist es so, dass es für die Psyche einen tollen Effekt hat, wenn man wieder in das Lieblingskleid reinpasst», sagt Aline Emanuel. Männer würden sich in der Regel darüber freuen, ein bis zwei Löcher am Gürtel enger schnallen zu können. Fitness: Mit weniger Körpergewicht können wir zum Beispiel auch wieder beschwingter mit zwei Einkaufstüten und ohne Atemnot im zweiten Stock ankommen. Unsere Fitness wird recht schnell nach einer Gewichtsreduktion spürbar.

Mit weniger Körpergewicht können wir zum Beispiel auch wieder beschwingter mit zwei Einkaufstüten und ohne Atemnot im zweiten Stock ankommen. Unsere Fitness wird recht schnell nach einer Gewichtsreduktion spürbar. Schlaf: Mit einer ausgewogenen Ernährung finden wir nachts in einen tiefen und entspannten Schlaf. Am Morgen fühlen wir uns ausgeruhter und sind damit tagsüber leistungsfähiger.

Es kann Spaß machen. Das Essen sollte schmecken, das Abnehmprogramm gefallen. Darüber hinaus tut es gut, sich einfach mal für einen bestimmten Zeitraum

bewusst mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen,

neue Rezepte auszuprobieren,

mehr positiven Bezug zum eigenen Körper zu bekommen.

7. Wie viele Menschen in Deutschland sind übergewichtig?

In Deutschland sind rund die Hälfte (53 Prozent) der Frauen übergewichtig und zwei Drittel der Männer (67 Prozent).

Nach Angaben der Deutschen Adipositas Gesellschaft gelten ein Viertel der Erwachsenen als stark übergewichtig. Das sind:

23 Prozent der Männer und

24 Prozent der Frauen.

Die Tendenz, adipös zu werden, nimmt mit dem Alter zu.

Doch auch im Kindes- und Jugendalter sind Übergewicht und Adipositas verbreitet:

15,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig und

5,9 Prozent adipös.

Im Vergleich zu den 1990er Jahren hat sich der Anteil adipöser Kinder verdoppelt.

Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat einen Länder-Vergleich erstellt, wonach Deutschland auf Platz 10 der OECD-Staaten mit der höchsten Anzahl an Menschen mit Adipositas liegt.

Allerdings sind die internationalen Daten nur bedingt vergleichbar, da sie in vielen Staaten (nicht so in Deutschland) auf Selbstangaben und nicht auf Messungen beruhen.