7 Tipps für den perfekten Pärchen-Urlaub

Ob Grand Hotel in einer schillernden Metropole oder schickes Beach-Resort am tropischen Strand: Es gibt Orte, die für Paare wie gemacht sind. Wie Sie die besten Reiseziele, Flüge und Hotels auswählen, das erfahren Sie in diesem Guide.

Sie wollen einen romantischen Traumurlaub verbringen? Wir zeigen Ihnen die besten Orte für den perfekten Trip zu zweit. Wir verraten, wie die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird - und an welche Regeln Sie sich als Paar unterwegs halten sollten.

1. Reiseziel: Die besten Orte für Paare

Paradiesische Traumziele in der Ferne:

Auf der Welt gibt es viele schöne Orte. Aber manche sind etwas exklusiver als andere. Luxus-Reiseveranstalter wie Airtours und Windrose Finest Travel kennen die besten Fernziele für Paare. Bei dieser Auswahl sollten Sie fündig werden:

Malediven: Puderweiße Strände, türkisfarbenes Wasser, absolute Highclass-Resorts: Die Inseln im Indischen Ozean sind «die Flitterwochen-Destination schlechthin», sagt Steffen Boenke von Airtours. Sie seien zwar teurer als die Karibik. «Trotzdem kann ich auch dort einen Urlaub zu einem vergleichsweise guten Preis machen.»

Puderweiße Strände, türkisfarbenes Wasser, absolute Highclass-Resorts: Die Inseln im Indischen Ozean sind «die Flitterwochen-Destination schlechthin», sagt Steffen Boenke von Airtours. Sie seien zwar teurer als die Karibik. «Trotzdem kann ich auch dort einen Urlaub zu einem vergleichsweise guten Preis machen.» Eine Alternative im Indischen Ozean sind die Seychellen , auch Mauritius und La Réunion sind attraktive Reiseziele.

, auch Mauritius und La Réunion sind attraktive Reiseziele. Eine atemberaubende Inselwelt bietet auch die Karibik . Beliebte Inseln für Pärchen mit gehobenen Ansprüchen sind Antigua, Barbuda, Barbados und die exklusive Promi-Insel St. Barth . Dort schauen auch Superstars wie Rihanna und John Legend gerne mal vorbei.

. Beliebte Inseln für Pärchen mit gehobenen Ansprüchen sind und die exklusive Promi-Insel . Dort schauen auch Superstars wie Rihanna und John Legend gerne mal vorbei. Beliebt ist außerdem Südostasien und dort vor allem Thailand , aber auch Bali. Die Auswahl an schicken Hideaway-Hotels ist riesig.

, aber auch Die Auswahl an schicken Hideaway-Hotels ist riesig. Wer es besonders spektakulär mag, fliegt nach Hawaii oder in die Südsee.

Die schönsten Spots in Europa:

Für einen Traumurlaub, der schwer beeindruckt, muss man nicht um den halben Globus jetten. Diese romantischen Reiseziele in Europa mit einem grandiosen Setting empfehlen Veranstalter in Europa:

Weit oben auf der Liste stehen die Kykladen in Griechenland - vor allem die malerischen Inseln Santorin und Mykonos mit ihren schmalen Gassen, weiß getünchten Häusern und feinen Buchten.

in Griechenland - vor allem die malerischen Inseln und mit ihren schmalen Gassen, weiß getünchten Häusern und feinen Buchten. Romantisches Flair, guter Wein, Lebensart: Italien ist ein Klassiker, und zwar nicht nur Rom, der Lago Maggiore und die Toskana . Stark im Kommen ist auch der Süden, zum Beispiel Apulien . «Da geht es um Kultur, Kulinarik und La Dolce Vita», sagt Boenke.

ist ein Klassiker, und zwar nicht nur . Stark im Kommen ist auch der Süden, zum Beispiel . «Da geht es um Kultur, Kulinarik und La Dolce Vita», sagt Boenke. Viele 5-Sterne-Hotels in der Türkei überzeugen mit einem hochwertigen All-inclusive-Angebot. Ideal für preisbewusste Paare, die sich im Urlaub um (fast) nichts Gedanken machen wollen.

überzeugen mit einem hochwertigen All-inclusive-Angebot. Ideal für preisbewusste Paare, die sich im Urlaub um (fast) nichts Gedanken machen wollen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten sich für Paare vor allem schicke Wellness-Hotels in idyllischer Lage an.

Außerdem empfehlen sich für einen romantischen Urlaub eine Reihe von Städtereisen - weltweit.

Paris ist immer eine gute Idee für einen Pärchenurlaub. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Diese Metropolen sind eine Reise zu zweit wert:

Paris: Die «Stadt der Liebe» ist das Sinnbild für Romantik und gehört auf jeden Fall in die engere Auswahl.

Die «Stadt der Liebe» ist das Sinnbild für Romantik und gehört auf jeden Fall in die engere Auswahl. Weitere Klassiker in Europa sollten nicht enttäuschen: London, Rom, Amsterdam, Prag und Madrid - aber auch Perlen aus der zweiten Reihe wie Porto oder Lyon mit seinen Spitzenrestaurants.

- aber auch Perlen aus der zweiten Reihe wie oder mit seinen Spitzenrestaurants. New York: Davon träumt fast jeder - einmal zum Big Apple. In der Weltstadt Nummer eins sind spektakuläre Momente garantiert.

Davon träumt fast jeder - einmal zum Big Apple. In der Weltstadt Nummer eins sind spektakuläre Momente garantiert. Auf der Fernstrecke beliebt sind auch Sydney und Kapstadt .

und . Instagram-Sternchen und Influencer in spe zieht es außerdem nach Dubai, gerne als Stopover auf dem Weg zum Beispiel nach Asien.

Die Malediven sind für Verliebte ein beliebtes Reiseziel. Foto: Michael Zehender/dpa-tmn

2. Anreise: Darf es ein bisschen mehr als «Eco» sein?

Ein schicker Urlaub beginnt mit einer komfortablen Anreise. Die enge Economy-Klasse ist bei den meisten Fluggesellschaften nicht gerade die optimale Wahl. Wer es sich leisten kann, wählt Alternativen:

Premium Economy: Sie wünschen sich mehr Beinfreiheit, mehr Freigepäck und eventuell Lounge-Zugang sowie bessere Verpflegung? Dann ist die Zwischenklasse zwischen Economy und Business die richtige Wahl - auch Economy Plus oder Comfort genannt. Aber: genau hinschauen. Bei jeder Airline sind die Leistungen hier anders.

Sie wünschen sich mehr Beinfreiheit, mehr Freigepäck und eventuell Lounge-Zugang sowie bessere Verpflegung? Dann ist die Zwischenklasse zwischen Economy und Business die richtige Wahl - auch Economy Plus oder Comfort genannt. Aber: genau hinschauen. Bei jeder Airline sind die Leistungen hier anders. Business-Klasse: Der größte Komfortgewinn dieser Klasse besteht darin, dass sich der Sitz in ein Bett umwandeln lässt. Das ermöglicht gerade auf längeren Flügen richtig tiefen Schlaf - damit Sie erholt am Ziel ankommen. Dieser Luxus hat seinen Preis: Ein Ticket für die Business Class kostet ein Vielfaches des Eco-Tickets.

Der größte Komfortgewinn dieser Klasse besteht darin, dass sich der Sitz in ein Bett umwandeln lässt. Das ermöglicht gerade auf längeren Flügen richtig tiefen Schlaf - damit Sie erholt am Ziel ankommen. Dieser Luxus hat seinen Preis: Ein Ticket für die Business Class kostet ein Vielfaches des Eco-Tickets. First Class: Geld spielt für Sie keine Rolle? Dann gönnen Sie sich ein Erste-Klasse-Ticket einer Premium-Airline. Lufthansa zum Beispiel bietet Limousinen-Service am Flughafen, erstklassige Airport-Lounges, persönliche Betreuung und edle Weine an Bord.

Sie wollen bei der Economy-Klasse bleiben und das gesparte Geld lieber im Urlaub ausgeben? Dann wählen Sie eine gute Airline, wenn Sie die Möglichkeit haben. De besten Fluggesellschaften der Welt finden Sie im aktuellen Skytrax-Ranking. Die Top 5:

1. Qatar Airways (Drehkreuz Doha)

2. Singapore Airlines (Drehkreuz Singapur)

3. ANA All Nippon Airways (Drehkreuz Tokio)

4. Emirates (Dubai)

5. Japan Airlines (Drehkreuz Japan)

Dahinter folgen Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas Airways, Hainan Airlines, Air France. Für einen Stopover auf dem Weg nach Asien empfiehlt sich eine der renommierten Golf-Airlines.

3. Unterkunft: Wie Sie das perfekte Hotel finden

Die meisten Paare verbringen ihren romantischen Urlaub an einem Ort. Von dort unternehmen sie vielleicht mal Ausflüge, aber eines ist klar: Das Hotel sollte ziemlich perfekt sein.

Doch was heißt das genau?

Zunächst eine grundsätzliche Abwägung: Laut Steffen Boenke lassen sich grob zwei verschiedene Stile unterscheiden:

Klassische Hotels: In Metropolen oft altehrwürdige Grand Hotels, in tropischen Gefilden häufig in Richtung Kolonialstil. Dort fühlt sich tendenziell ein älteres Klientel wohl. Airtours verweist etwa auf die Marken «Four Seasons», «Ritz-Carlton» und «Fairmont».

In Metropolen oft altehrwürdige Grand Hotels, in tropischen Gefilden häufig in Richtung Kolonialstil. Dort fühlt sich tendenziell ein älteres Klientel wohl. Airtours verweist etwa auf die Marken «Four Seasons», «Ritz-Carlton» und «Fairmont». Minimalistische Hotels mit reduziertem Design. Beton, Glas, glatte Oberflächen. «Manche würden vielleicht sagen kühl», sagt Boenke. «In der Regel spricht das eher jüngere Reisende an.» Beispiele sind hier etwa «Mandarin Oriental» und «W Hotels».

Hier kommt es natürlich auf den persönlichen Geschmack an. Und es gibt auch Mischformen bei den Hotel-Konzepten.

Die Veranstalter wissen darüber hinaus, welche Punkte für Paare im Urlaub wichtig sind. Diese Checkliste sollten Sie abhaken:

Lage: Wer nach Thailand oder auf die Seychellen fliegt, will das Meer direkt vor dem Balkon haben. Die meisten hochpreisigen Hideaways haben selbstverständlich einen Privatstrand.

Wer nach Thailand oder auf die Seychellen fliegt, will das Meer direkt vor dem Balkon haben. Die meisten hochpreisigen Hideaways haben selbstverständlich einen Privatstrand. Platz und Privatsphäre : Abgeschiedenheit und Ruhe sind Trumpf - beides sollte der Zuschnitt der Hotelanlage bieten. Die Veranstalter beobachten eine große Nachfrage nach privaten Villen und Suiten. Diese Zimmerkategorien sind oft zuerst ausgebucht.

: Abgeschiedenheit und Ruhe sind Trumpf - beides sollte der Zuschnitt der Hotelanlage bieten. Die Veranstalter beobachten eine große Nachfrage nach privaten Villen und Suiten. Diese Zimmerkategorien sind oft zuerst ausgebucht. Adults only: Kein Muss, aber sowohl von vielen Eltern als auch kinderlosen Paaren geschätzt: nur Erwachsene in der Anlage. Nicht, weil man Kinder nicht mag. Nur gönnt man sich womöglich auch mal eine kleine Auszeit - und Oma und Opa freuen sich über den quirligen Besuch.

Hier lohnt es sich, im Zweifel noch einmal nachzufragen: Ist das Haus eher für Singles, die jemanden kennenlernen wollen? Oder ein Hotel oder Ferienclub, in dem Paare relaxen und das Sportangebot nutzen können?

Kulinarik: Gerade bei abgelegenen Hotels sollte die Verköstigung auf Top-Niveau sein. Spitzenhäuser haben eigene Sternerestaurants.

Gerade bei abgelegenen Hotels sollte die Verköstigung auf Top-Niveau sein. Spitzenhäuser haben eigene Sternerestaurants. Service: Klar, Top-Personal ist ein Muss. Aber vielleicht darf es auch In-Room-Dining oder sogar ein Privatbutler sein?

Klar, Top-Personal ist ein Muss. Aber vielleicht darf es auch In-Room-Dining oder sogar ein Privatbutler sein? Nachhaltigkeit: Ob nun aus Lifestyle-Gründen oder echter Überzeugung: Das Hotel sollte bitte umweltbewusst sein. Als Vorreiter nennt Airtours hier beispielsweise Six Senses, die als eine der ersten Hotel-Gruppen auf Plastik verzichtet hat.

Ob nun aus Lifestyle-Gründen oder echter Überzeugung: Das Hotel sollte bitte umweltbewusst sein. Als Vorreiter nennt Airtours hier beispielsweise Six Senses, die als eine der ersten Hotel-Gruppen auf Plastik verzichtet hat. Instagramability: Ein Hotel muss heutzutage in sozialen Netzwerken wirken. «Das ist sehr wichtig geworden», sagt Boenke. «Reisen bedeutet immer auch, Bildern hinterher zu reisen. Ich sehe einen Ort auf Instagram und denke mir: Da will ich auch hin.»

Ein eleganter Infinity Pool - wie zum Beispiel auf dem Dach des legendären Marina Bay Sands in Singapur - ist optimal.

Auch die Reisefotos sollen heute beeindrucken - vor allem online. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

4. Was Sie für Geld (nicht) kaufen können

Vergessen Sie teures Tropenholz und goldene Wasserhähne: Exklusive Erlebnisse sind der neue, immaterielle Luxus - und auf Reisen immer wichtiger. Dabei geht es längst um mehr als das Candlenight-Dinner am Strand.

Hier kommen ein paar Extras und Ideen:

Gemüse aus dem hauseigenen Beet ernten, mit dem Küchenchef auf dem lokalen Markt Zutaten einkaufen und dann gemeinsam kochen: Kulinarisches lässt sich mit dem Nachhaltigen verbinden. Viele Hotels setzen mittlerweile auf entsprechende Angebote.

Steffen Boenke nennt ein Angebot des «Six Senses Koh Yao Noi» in Thailand als Beispiel: Der Gast hat ein Körbchen auf dem Zimmer. «Damit gehe ich zur Hühnerfarm und hole mir meine eigenen Eier. Der Koch macht mir dann daraus ein Omlette zum Frühstück.»

Noch ein Beispiel: «Man kann in manchen Hotels in einem verglasten Raum in der Küche essen», sagt Boenke. Man bekommt alles mit, was um einen herum passiert. «Das ist jetzt ein ganz besonderes Erlebnis, was vor ein paar Jahren nicht mal ansatzweise interessant war.»

Im Safari-Urlaub draußen unter dem Sternenhimmel in der Savanne schlafen, bewacht von Rangern: Sleep-out nennt sich sowas. Aufregende Naturerlebnisse erzeugen großartige Erinnerungen. Das Motto: «Back to basic - aber auf Luxusniveau», sagt Boenke.

nennt sich sowas. Aufregende Naturerlebnisse erzeugen großartige Erinnerungen. Das Motto: «Back to basic - aber auf Luxusniveau», sagt Boenke. Als Early Bird den Massen entgehen: Viele Sehenswürdigkeiten sind stark überlaufen. Wer sich das besondere Erlebnis zurückholen will, lässt sich privilegierten Zugang verschaffen - wenn die anderen noch nicht da oder schon weg sind. Beispiel: Die berühmten Ruinen von Chichén Itzá in Mexiko ganz früh zum Sonnenaufgang besuchen.

den Massen entgehen: Viele Sehenswürdigkeiten sind stark überlaufen. Wer sich das besondere Erlebnis zurückholen will, lässt sich privilegierten Zugang verschaffen - wenn die anderen noch nicht da oder schon weg sind. Beispiel: Die berühmten Ruinen von Chichén Itzá in Mexiko ganz früh zum Sonnenaufgang besuchen. Windrose Finest Travel nennt auch exklusive private Führungen in renommierten Museen wie dem Louvre.

in renommierten Museen wie dem Louvre. Als morgendliche Überraschung für den Partner empfiehlt sich an manchen Reisezielen ein Privatflug mit dem Heißluftballon. Solche Ballooning -Angebote gibt es etwa in der afrikanischen Savanne. Ein Klassiker sind außerdem Flüge mit dem Helikopter.

-Angebote gibt es etwa in der afrikanischen Savanne. Ein Klassiker sind außerdem Flüge mit dem Helikopter. Ein entspannter Tag lässt sich im «Day Bed» am Pool verbringen. Das bieten viele Hotels gegen Gebühr an: eine Art überdachte Lounge zum Relaxen und für das romantische Champagner-Frühstück.

5. Ein Zimmer, das alle Wünsche erfüllt

Nicht nur das Hotel muss allen Ansprüchen genügen, auch das Zimmer selbst sollte zur vollsten Zufriedenheit sein. Worauf Sie laut den Veranstaltern Wert legen sollten:

Platz dürfen Sie im Luxusbereich schlicht erwarten - ob im Hotel oder auf einer luxuriösen Kreuzfahrt-Jacht.

dürfen Sie im Luxusbereich schlicht erwarten - ob im Hotel oder auf einer luxuriösen Kreuzfahrt-Jacht. Aussicht: Der Blick ist wichtig - ob auf das Meer oder die Berge.

Der Blick ist wichtig - ob auf das Meer oder die Berge. Design und Branding: Alles sollte modern und hochwertig sein und die Beauty-Produkte keine billige No-Name-Ware.

Alles sollte modern und hochwertig sein und die Beauty-Produkte keine billige No-Name-Ware. Ausstattung: Neben einer offenen Gestaltung mit viel Glas sollte auch die Einrichtung passen. Zum Beispiel erfreuen sich üppig dimensionierte Regenwaldduschen wachsender Beliebtheit.

Neben einer offenen Gestaltung mit viel Glas sollte auch die Einrichtung passen. Zum Beispiel erfreuen sich üppig dimensionierte Regenwaldduschen wachsender Beliebtheit. Persönliche Note: Ist der Begrüßungszettel von Hand geschrieben? An solchen Details erkennt man, ob es ein Hotel wirklich ernst damit meint, die individuellen Bedürfnisse des Gastes zu erfüllen.

Gut zu wissen: Bei vielen Reiseveranstaltern können sich die Gäste vor der Reise exakt das Zimmer aussuchen, das sie sich wünschen - zum Beispiel anhand eines genauen Hotelplans. So wissen sie etwa gleich: Habe ich den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?

«Kunden wollen heute viel mehr vorab wissen, insbesondere im Luxusbereich», sagt Boenke. Früher habe man sich mehr überraschen lassen. Doch die Zeiten haben sich geändert: Es muss ein guter Urlaub werden - diese Erwartungshaltung hat sich verstärkt.

Kunden würden zum Beispiel über die hoteleigenen Apps checken, wie das Sportangebot am nächsten Tag aussieht und wann ein Tisch in dem schicken Restaurant frei ist - und zwar von überall aus.

6. Die beste Reisezeit für Paare

Wer keine Kinder hat, ist nicht auf die Ferienzeiten angewiesen.

«Mai und Juni und September und Oktober sind die Klassiker, aber auch die Wintersaison», sagt Boenke.

Im Winter ist naturgemäß die Fernstrecke populär - also alles von Dubai über die Malediven bis Bali.

Allerdings spricht auch nichts dagegen, in der Hochsaison zu reisen. Paare können sich dann bequem in einer großzügig geschnittenen Unterkunft separieren und haben genug Privatssphäre. Die Preise sind dann aber naturgemäß höher als in der Nebensaison.

Als besonderen Tipp nennt Boenke die zwei Wochen vor Weihnachten. «Das wissen viele nicht: Ich habe tolle Möglichkeiten, keine Kinder im Hotel, und die Auslastung ist gering», sagt der Touristiker. «Dadurch sind die Preise niedrig.» Fazit: Eine gute Möglichkeit für alle, die dem Weihnachtsstress entgehen wollen.

Paare, die aufeinander eingehen, reisen glücklicher. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

7. Drei Tipps für einen gelungenen Urlaub zu zweit

Das Reiseziel kann noch so spektakulär, das Hotel noch so exquisit sein: Wenn es zwischen den Partnern ständig kracht, misslingt der Urlaub. Deshalb ist es wichtig, auf ein paar Dinge zu achten. Der Paarberater Eric Hegmann weiß, worauf es ankommt:

1. Tauschgeschäfte statt faule Kompromisse

Es ist wichtig, die richtige Balance zu finden. «Jeder wünscht sich im Urlaub vor allem eins: Erholung», sagt der Experte. «Damit sich jeder Partner so gut wie möglich erholen kann, sollte man schon vor dem Urlaub besprechen, worauf man Lust hat - und sich dann auch gegenseitige Freiräume erlauben.»

«Jede Beziehung ist der täglich gelebte Widerspruch zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und Gemeinsamkeit auf der einen Seite und dem Wunsch nach Freiraum, Selbstbestimmung und Exploration auf der anderen», sagt Hegmann. «Das muss man aushalten können oder lernen, dass diese Bedürfnisse gleichberechtigt, aber eben nicht immer gleichzeitig sind.» Auch nicht im Urlaub.

Eines sollten Paare dem Experten zufolge verstehen: Es ist besser, sich nicht immer wieder in der Mitte zu treffen mit einem Kompromiss, der beide Partner frustriert und unbefriedigt zurücklässt. Besser setzen beide auf Tauschgeschäfte, sodass jeder immer wieder das bekommt, was sie oder er sich wünscht.

Natürlich sollte man trotzdem nicht dauernd getrennte Wege gehen. «Unternehmen Sie etwas, dass noch keiner von Ihnen gemacht hat», rät Hegmann. «So schafft man Erinnerungen, von denen man als Paar noch lange nach dem Urlaub zehrt.»

2. Sex nicht überbewerten

«Auch wenn man hofft, im Urlaub wieder das große Liebesfeuerwerk erleben zu müssen, sollte man es nicht erzwingen», sagt Hegmann. «So kommen beide Partner entspannt und glücklich aus dem Urlaub zurück.»

Das Kritischste ist dem Beziehungscoach zufolge die gegenseitige Erwartungshaltung. «Im Urlaub will man sich erholen, entspannen, gemeinsame Zeit verbringen, Zeit für Intimität haben - alles Erwartungen, die Spannungen aufbauen statt sie abzubauen. Zwar haben Paare jetzt mehr Zeit, aber nicht immer auch mehr Lust.»

3. Sie müssen nicht Ihre Beziehung retten

Gemeinsame Erfahrungen stärken die Beziehung. «Aber überlasten Sie den Urlaub nicht mit zu hohen Erwartungen», sagt Hegmann. «Sie können nicht durch zwei Wochen in der Sonne alle Ihre Beziehungsprobleme lösen. Was Sie aber können, ist sich wieder Zeit füreinander zu nehmen, sich wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zu erleben, warum Sie als Paar zusammen gekommen sind.»