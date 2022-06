Lohnt sich eine Immobilie als Altersvorsorge tatsächlich?

Ein eigenes Haus ist eine solide Altersvorsorge - davon sind viele Menschen überzeugt. Doch ist es immer der beste Weg, um für den Ruhestand vorzusorgen? Wer hat am Ende mehr Vermögen, Mieter oder Käufer?

Teilverkauf, Leibrente und Co.

Auf der Terrasse im Garten sitzen und ins Grüne schauen, vor einem abbezahlten Haus: So schön stellen sich viele ihren Ruhestand vor. Die eigene Immobilie erscheint als ideale Altersvorsorge, sie bedeutet Sicherheit und Geborgenheit. Doch lohnt sich Eigentum wirklich für jeden?

Was gibt es dabei zu beachten? Und überhaupt - wäre es nicht auch reizvoll, selbst Vermieter zu werden und davon im Alter gut zu leben? Dieser Überblick zeigt Ihnen, wann und wie der Kauf einer Immobilie zur Absicherung im Alter taugt. Und wann nicht.

5 Vorteile von Eigenheim und Eigentumswohnung

Viele sind jedoch auch der Meinung, die selbst genutzte Immobilie sei die optimale finanzielle Absicherung fürs Alter.

In Deutschland gibt es ungefähr 55 Prozent Mieter. «Wenn Sie die befragen, ob sie in der Zukunft ein Eigenheim erwerben wollen, sagt die große Mehrheit ja – und macht es am Ende dann doch nicht», sagt Kommer. «Fragt man diese Menschen nach ihren Motiven, kreuzen sie überwiegend wirtschaftliche Gründe an.» Beispiele:

gute, rentable Altersvorsorge

mietfrei wohnen im Alter

schützt mich vor Mieterhöhungen

Motive wie der Rückzugsort für die Familie kommen laut Kommer eher weiter hinten. «Fragt man allerdings Menschen mit Immobilien, warum sie im Eigenheim leben, ist es eher genau andersherum. Diese Menschen kreuzen eher emotionale Gründe an», berichtet Kommer.

Warum diese Umkehrung? «Sie merken vielleicht, dass sie viel Geld in ihr Haus gesteckt haben, die Zahlen eigentlich gar nicht wirklich fürs Eigenheim sprechen und wollen sich diese Entscheidung damit auch ein Stück weit rechtfertigen», sagt der Immobilien-Experte.

Der Besitz einer eigenen Immobilie bietet mehr Freiheit und mehr Möglichkeiten für Umbaumaßnahmen. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Mieten oder kaufen: Wer im Ruhestand mehr Vermögen hat

Viele erhoffen sich durch eine eigene Immobilie finanzielle Vorteile im Alter. Doch ist selbst genutztes Eigentum wirklich der beste Weg, um sich Vermögen aufzubauen und damit fürs Alter vorzusorgen?

Hier muss man zwischen Theorie und Praxis unterscheiden.

«Mieter haben eine geringere monatliche Belastung als Käufer. Wenn sie den Differenzbetrag zwischen der Miete und der Belastung durch eine Immobilienfinanzierung gut anlegen, können sie bis zum Alter ein höheres Vermögen aufbauen als Käufer», sagt Renate Daum.

Der Grund: Junge Menschen können bei der Geldanlage einiges an Risiko eingehen und damit Renditechancen nutzen, wie Daum erklärt – eben weil sie bis zur Rente noch viel Zeit haben. Das wäre zum Beispiel mit einem weltweit gestreuten Aktienfonds möglich.

In der Praxis kommt aber oft das Gegenteil heraus: «Eigenheimbesitzer haben im Alter ein höheres Vermögen als Mieter», sagt Daum.

Der Grund: «Wenn ich ein Eigenheim habe, zieht die Bank jeden Monat die Raten ein. Ich bin also gezwungen, das Geld zu bezahlen», erklärt die Expertin. «Ein Mieter hat jeden Monat die Versuchung, das Geld für andere Dinge auszugeben. Er spart dann nicht konsequent.» Daher bauen sich Mieter oft weniger Vermögen auf als möglich wäre.

Gerd Kommer nennt den Befund, dass Eigentümer im Alter vermögender sind als Mieter, jedoch eine Variante von «Lügen mit Statistik». «Der Hauptgrund, warum das statistisch so ist, liegt daran, dass Immobilienbesitzer ihr Leben lang ein im Schnitt höheres Einkommen haben, etwa weil sie eine höhere Bildung haben.»

Fazit: Es ist gar nicht so einfach zu sagen, dass eine Immobilie zu mehr Vermögen im Alter führt. Womöglich kommt es mehr auf das Einkommen und die Disziplin beim Sparen an.

Die Belastung für Eigentümer ist über Jahre höher

Eines ist klar: Um sich den Traum vom Ruhestand im Eigentum zu erfüllen, muss man sich erst einmal eine Immobilie leisten können. Und nicht nur das: Man muss es auch wollen.

«Wer es schafft, seine Immobilie bis zur Rente abzubezahlen, muss dann natürlich keine Miete mehr zahlen», sagt Renate Daum. Das spart Geld im Alter.

Allerdings müsse man während der Berufstätigkeit im Vergleich zur Miete mehr Mittel aufwenden, um die Finanzierung zu stemmen. «Die monatliche Belastung für Immobilienkäufer ist in der Regel über Jahrzehnte höher als für Mieter. Dessen muss man sich bewusst sein», sagt sie.

Das kann Abstriche beim Lebensstil bedeuten. Die eine oder andere schöne Reise ist dann vielleicht nicht mehr drin.

Das gilt insbesondere für alle, die jetzt kaufen wollen. «Bei den derzeitigen Kaufpreisen schlagen die Kreditraten ganz schön zu Buche», sagt Daum. Außerdem müsse man die Kaufnebenkosten und Instandhaltungskosten einkalkulieren. Reparaturen und andere Arbeiten kosten auch dann noch Geld, wenn das Haus abbezahlt ist.

Was, wenn ich den Kredit nicht bis zur Rente abbezahlen kann?

Nach Ansicht von Renate Daum muss das kein Problem sein. «Im Moment kommt es häufig vor, dass die Abbezahlung eines Hauses nicht bis zum Ruhestand klappt», sagt sie.

«Früher war das die goldene Regel, doch die wurde ein bisschen aufgeweicht.» Häufig gebe es noch andere finanzielle Mittel wie zum Beispiel eine Lebensversicherung.

4 Nachteile einer eigenen Immobilie im Alter

Wer vom Lebensabend in den eigenen vier Wänden träumt, sollte realistisch sein. Im Alter kann ein großes Haus auch Nachteile haben:

Fazit: Sofern die Gesundheit halbwegs mitmacht, ist es letztlich oft eine persönliche Entscheidung, ob man bis zum Ende in seinem Haus wohnen bleiben will - oder sich bewusst wieder verkleinert.

Wann lohnt es sich, die Immobilie zu verkaufen?

Fühlt man sich der Immobilie nicht mehr gewachsen oder braucht man schlicht den Platz nicht, kann der Verkauf sinnvoll sein.

Daum rät in solchen Fällen dazu, damit nicht zu lange zu warten. «Solange man selbst fit ist, ist der Verkauf viel leichter.» Vom Verkaufserlös lässt sich dann der Lebensabend recht komfortabel gestalten.

Haus verkaufen und trotzdem drin wohnen

Es gibt allerdings auch eine Reihe von Möglichkeiten, das Eigenheim wieder zu Geld zu machen und trotzdem dort wohnen zu bleiben.

Immobilien-Expertin Renate Daum beschreibt die gängigsten Möglichkeiten:

Es gibt einige Möglichkeiten für ein Hausverkauf mit Wohnrecht. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Was ist aus praktischer Sicht von solchen Modellen zu halten?

Im Einzelfall können sie manchmal sinnvoll sein. Gerd Kommer sieht solche Modelle aber eher kritisch:

Sei seien schwierig, teuer und oft auch unrealistisch. «Auf dem Papier klingt das alles möglich, aber in der Praxis scheitert es meistens. Sie müssen zum Beispiel erst einmal jemanden finden, der Ihnen ein Haus abkauft, um es wieder an sie zu vermieten», gibt er zu bedenken.

Aus seiner Sicht ist ein Verkauf des Hauses der beste Weg, um an das Geld aus der Immobilie wieder heranzukommen.

Lohnt es sich, eine Immobilie selbst zu vermieten?

«Der Mieter zahlt mir meine Rente» - vielleicht ist Ihnen dieser Gedanke auch schon einmal gekommen. Klingt doch eigentlich ganz verlockend. Doch alle Experten sind hier sehr skeptisch.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät von einer vermieteten Immobilie als Einnahmequelle im Alter ab. «Das ist eine riskante Geldanlage aufgrund des hohen Klumpenrisikos», sagt Niels Nauhauser. Das heißt: Hier setzt man alles auf eine Karte. «Niemand kann wissen, ob eine konkrete Immobilie eine gute Rendite abwerfen wird.»

Anders sehe das bei Aktien aus. Sie seien in den vergangenen 100 Jahren auf lange Sicht fast immer die rentabelste Anlageklasse gewesen - weitaus rentabler als Immobilien.

Auch Gerd Kommer warnt vor der Vorstellung, eine vermietete Immobilie werfe eine attraktive Rendite ab.

Der Experte sieht zwei Probleme:

Die meisten sitzen dann wohl lieber selbst in ihrem Häuschen.